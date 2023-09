Nelle scorse ore il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni ha scritto sul Corriere dello Sport della Juventus, lanciando una frecciatina a coloro che annoverano la formazione bianconera fra le favorite per lo scudetto solo per poi attaccare Massimiliano Allegri in caso non riuscisse a vincerlo.

Intanto l'ex calciatore Andy Selva, intervistato da Tuttosport, ha invece evidenziato come la formazione bianconera, grazie alla sagacia tattica di Allegri, potrebbe essere la vera sorpresa del campionato.

Juventus, Zazzaroni: 'A poche ore dal match col Sassuolo non si contano più i soggetti pronti a gettarsi sopra Allegri'

Il giornalista sportivo Ivan Zazzaroni è tornato a scrivere sul Corriere dello Sport della Juventus e del tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri.

Nello specifico, Zazzaroni si è concentrato su coloro che annoverano la formazione piemontese tra le favorite per la vittoria allo scudetto: "Alla vigilia della sfida del Mapei Stadium non si contano più i soggetti pronti a gettarsi sopra l’allenatore livornese, sono facilmente riconoscibili da un pronostico tanto azzardato quanto strumentale: accreditano questa Juventus della possibilità di vincere lo scudetto".

Zazzaroni è poi sceso nel merito della sua affermazione sottolineando: "La società è radicalmente cambiata e al comando ci sono professionisti la cui carriera non ha mai contemplato il campo di calcio".

Il giornalista ha poi aggiunto alla sua disamina come l'ultima sessione di mercato fatta da Cristiano Giuntoli avrebbe sostanzialmente tolto del valore alla Juventus piuttosto che aggiungerne, elemento fondamentale da considerare per eliminare la squadra bianconera tra le annoverabili alla vittoria finale dello scudetto. Zazzaroni ha poi concluso il suo editoriale descrivendo la partita che dovrà giocare la Juventus con il Sassuolo e sottolineando come gli emiliani rappresentino una vera e propria bestia nera per Massimiliano Allegri.

Selva punta su Allegri: 'È lui l'arma in più dei bianconeri, che possono essere la sorpresa del campionato'

Diverso dal parere di Zazzaroni è stato quello dell'ex calciatore Andy Selva, che intervistato ai microfoni di Tuttosport ha messo la Juventus tra le favorite alla vittoria dello scudetto: "La Juve può essere la sorpresa: non è al livello dell’Inter come rosa, ma Allegri per me ha quel qualcosina in più".

Selva, parlando poi della partita che attenderà la Juventus con il Sassuolo ha detto: "La Juve deve vincere, per dare seguito alla buona partenza dopo tutte le vicissitudini extra campo dello scorso anno e anche di questo, e continuare a inseguire la Champions. Il Sassuolo viene da una sconfitta avrà però grandi motivazioni". Selva ha poi concluso il suo intervento parlando della Roma e auspicando di vedere la squadra di José Mourinho trovare una continuità di risultati.