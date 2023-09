Secondo le ultime di mercato la Juventus ed il Napoli avrebbero messo gli occhi addosso a Strahinja Pavlovic, centrale difensivo dello Strasburgo classe 2001 che la società austriaca valuterebbe circa 25 milioni di euro. L'Inter invece starebbe pensando ad un attaccante e per gennaio potrebbe nuovamente lanciare l'assalto al Porto per Mehdi Taremi, centravanti iraniano classe '92.

Juventus, Pavlovic potrebbe tornare di moda alla Continassa ma sul serbo ci sarebbe anche il Napoli

La Juventus starebbe studiando diversi profili per potenziare la propria difesa già da gennaio ed il nome che potrebbe presto tornare di moda alla Continassa sarebbe quello di Strahinja Pavlovic.

Lo stopper serbo classe 2001 attualmente in forza al Salisburgo avrebbe fatto parte già del casting bianconero nelle precedenti sessioni di mercato e nel prossimo inverno una sua candidatura per la retroguardia della "Vecchia Signora" potrebbe rinnovarsi con forza. Il suo cartellino, attualmente verrebbe valutato dalla società austriaca circa 25 milioni di euro, una cifra importante ma che la stessa Juventus sarebbe disposta ad investire per un calciatore che a soli 22 anni è riuscito ad imporsi come titolare in tutte le squadre in cui ha giocato, nazionale croata compresa. Su Pavlovic, secondo le ultime indiscrezioni però, oltre alla Juve ci sarebbero anche altre contendenti tra cui spiccherebbe il Napoli di Rudi Garcia: la società partenopea, dopo l'addio di Kim e le apparenti difficoltà di inserimento mostrate da Nathan, potrebbe dunque andare alla ricerca di un centrale pronto sin da subito ad un campionato difficile come quello della Serie A e Pavlovic, rappresenterebbe il profilo ideale per gli azzurri.

Ecco perché la Juventus monitorerebbe altri nomi per la difesa e penserebbe ad un ritorno in Italia di Matthijs de Ligt, stopper olandese che non starebbe trovando spazio al Bayern Monaco di Thomas Tuchel.

Inter, Marotta potrebbe presentarsi a gennaio dal Porto per tentare l'assalto a Taremi

Anche l'Inter per gennaio starebbe considerando l'acquisto di un nuovo calciatore, ma nello specifico i nerazzurri vorrebbero potenziare l'attacco, con il nome di Mehdi Taremi che potrebbe riecheggiare nuovamente tra le mura della Pinetina.

Il centravanti iraniano, secondo indiscrezioni dalla Spagna, non sarebbe mai davvero scomparso dai radar dell'ad Giuseppe Marotta, che nella prossima sessione di riparazione invernale, potrebbe presentarsi di fronte ai dirigenti del Porto per cercare di prelevarlo a titolo definitivo. D'altro canto la società lusitana potrebbe essere costretta ad accettare le avance dell'Inter, in quanto lo stesso Taremi vedrà il suo contratto andare in scadenza con i "Dragoni" al termine della stagione in corso.

Ecco perché le due società potrebbero trovare un accordo che prevedrebbe il passaggio di Taremi a Milano per una cifra certamente inferiore rispetto ai 18 milioni di euro che attualmente il Porto chiederebbe.