Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la situazione di stallo che si starebbe creando fra il Napoli e Khvicha Kvaratskhelia per quanto concerne il rinnovo di contratto del georgiano, avrebbe attratto le attenzioni della Juventus, che sarebbe alla finestra.

Il club bianconero inoltre per il 2024 seguirebbe Manu Koné, centrocampista del Borussia Mönchengladbach valutato circa 40 milioni di euro.

Kvaratskhelia e il Napoli starebbero faticando a trovare l'accordo, bianconeri alla finestra

Kvaratskhelia e i suoi agenti starebbero parlando ormai da giorni con il Napoli per trovare l'accordo che permetterebbe al calciatore georgiano di prolungare il suo contratto con un adeguamento economico.

Secondo le ultime indiscrezioni tra le parti ci sarebbero però delle frizioni, con una certa differenza tra domanda e offerta, in quanto gli agenti di Kvaratskhelia vorrebbero portare l'ingaggio del loro assistito a circa 5 milioni di euro annuali mentre Aurelio De Laurentiis avrebbe offerto un prolungamento da 3 - 3,5 milioni di euro stagionali.

Questa situazione di stallo non dovrebbe creare particolari disagi al Napoli, visto che Kvaratskhelia è legato contrattualmente ai partenopei fino al 2027, ma qualora le cose non dovessero sbloccarsi, allora alcuni club come la Juventus potrebbero cominciare ad affacciarsi per il ventiduenne.

La società bianconera ha da poco dato il benvenuto a colui che ha permesso a Kvaratskhelia di approdare nel calcio che conta, ossia Cristiano Giuntoli ed è superfluo sottolineare quanto il direttore sportivo toscano apprezzi il calciatore georgiano.

Comunque l'acquisto di Kvaratskhelia per le attuali casse della Juventus appare proibitivo in questo momento. Di conseguenza, la società bianconera potrebbe sperare in un peggioramento della situazione fra Kvaratskhelia e il Napoli da poter inserirsi tra le parti e offrire meno degli 85 milioni di euro che a oggi chiederebbe il patron partenopeo.

Juventus, Manu Koné sarebbe un obiettivo del 2024 per il centrocampo

Nel frattempo la Juventus starebbe osservando ad altri profili per il futuro più immediato e per il 2024 uno degli obiettivi di Cristiano Giuntoli sarebbe Manu Koné: il centrocampista francese classe 2001 piacerebbe alla "Vecchia Signora" che in lui vedrebbero quel mediano muscolare e di gamba che ad oggi mancherebbe nella rosa bianconera.

Il Borussia Mönchengladbach, che a oggi ne detiene il cartellino, chiederebbe una cifra vicina ai 40 milioni di euro.