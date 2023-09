La Juventus da sempre è attenta ai giovani talenti, lo dimostrano i tanti investimenti effettuati nelle ultime stagioni, a maggior ragione dopo il lancio della Next Gen. La seconda squadra ha permesso di valorizzare giocatori come Miretti, Fagioli, Iling-Junior, Yildiz, Huijsen e Soulé. A proposito di Argentina, la Juventus starebbe seguendo un altro talento del calcio sudamericano che si sta mettendo in evidenza nel River Plate. Parliamo di Claudio Echeverri, centrocampista e trequartista classe 2006 che sta attirando l'attenzione di tutte le migliori società europee, e fra queste anche la Juventus.

La Juventus valuterebbe l'acquisto di Echeverri

Il contratto di Claudio Echeverri è in scadenza a giugno 2024 e proprio questo potrebbe agevolare il suo approdo nella società bianconera. Capitano dell'under 17 dell'Argentina, ha segnato fino ad adesso con la rappresentativa giovanile 8 gol in 17 match. È cresciuto nel settore giovanile del River Plate giocando il suo primo match con la prima squadra nel mese di giugno, contribuendo alla vittoria del River Plate contro l'Instituto. Un talento importante che ha la possibilità di fare il definitivo salto di qualità trasferendosi nel calcio europeo. Nell'eventualità in cui dovesse accettare l'offerta della Juventus, potrebbe inizialmente giocare nella Juventus Next Gen e gradualmente essere inserito in prima squadra.

La storia di Echeverri

Uno dei nomi più recenti a catturare l'attenzione degli amanti del calcio è Claudio Echeverri, un centrocampista nato nel 2006 che ha fatto il suo debutto con la maglia dei Millonarios nel mese di giugno, contribuendo alla vittoria contro l'Instituto con un punteggio di 3-1. Chi è Claudio Echeverri e da dove proviene?

La storia di Echeverri inizia nel Deportivo Lujan, ma il suo talento ha presto attirato l'attenzione degli osservatori. A soli undici anni è riuscito a superare un provino con il River Plate, una delle squadre più prestigiose in Argentina. Da allora, Claudio ha indossato con orgoglio la maglia dei Millonarios.

Uno dei momenti più significativi nella giovane carriera di Echeverri è stato il suo coinvolgimento nella Venice Champions Trophy nel 2017, un torneo 7 vs 7 che ha radunato alcune delle migliori promesse calcistiche internazionali.

Sebbene l'Atletico Madrid abbia vinto il torneo, sconfiggendo il Benfica 3-1 in finale, il River Plate ha conquistato la medaglia di bronzo, sconfiggendo il Lugano 4-1 nella finale per il terzo posto. Echeverri è stato un protagonista chiave in quella partita, segnando un gol e fornendo due assist. Tuttavia, la sua prestazione più notevole è avvenuta durante la fase a gironi, quando ha segnato quattro gol e fornito un assist nella vittoria per 6-1 contro la Juventus.