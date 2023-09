Secondo le ultime di mercato, la Juventus avrebbe già scelto due possibili obiettivi per il mercato di gennaio, vale a dire Suso del Siviglia e Tommaso Baldanzi, giovane fantasista dell'Empoli che il club bianconero potrebbe bloccare nella sessione di rafforzamento invernale per poi lasciarlo fino a giugno nella società toscana.

Juventus, il nome di Suso potrebbe tornare di moda a gennaio: il calciatore avrebbe chiesto la cessione al Siviglia

La Juventus starebbe già studiando le prime mosse da compiere nella prossima sessione di rafforzamento invernale e dalle indiscrezioni, i nomi sul taccuino di Cristiano Giuntoli sarebbero due, quello di Suso e quello di Tommaso Baldanzi.

Per quanto concerne Suso, l'esterno iberico attualmente in forza al Siviglia sarebbe stato già vicino ad un passaggio alla Juventus negli ultimi giorni della sessione di mercato estiva da poco conclusa. Il club bianconero, avrebbe aperto le porte della Continassa all'ex Milan solo qualora avesse ceduto uno tra Federica Chiesa e Moise Kean, entrambi rimasti a Torino e con la casacca bianconera. In tutto questo, però, le volontà di Suso, seguendo indiscrezioni dalla Spagna, non sarebbero cambiate ed il calciatore classe '93 starebbe chiedendo con veemenza una sua cessione da parte del Siviglia nei prossimi mesi. Il club andaluso vorrebbe dunque accontentarlo e la Juventus potrebbe approfittare a gennaio di questa situazione per portarlo in bianconero per una cifra vicina ai 6 milioni di euro.

Juventus, Baldanzi piacerebbe da tempo ai bianconeri, Giuntoli potrebbe bloccarlo a gennaio per portarlo Torino a giugno

Un altro obiettivo della Juventus sarebbe Tommaso Baldanzi, fantasista dell'Empoli che piacerebbe da tempo alla società bianconera. Sul giovane trequartista italiano però, si starebbero inserendo anche altre formazioni del campionato italiano come Fiorentina e Napoli e, di conseguenza, il piano del ds Cristiano Giuntoli sarebbe quello di bloccare il calciatore già a gennaio per bruciare una concorrenza che si potrebbe fare più ardita nella sessione estiva del 2024.

La Juventus, qualora riuscisse ad acquisire Baldanzi per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, potrebbe poi scegliere di lasciare il calciatore ad Empoli fino a giugno o portarlo immediatamente alla Continassa. In tutto questo lo stesso Baldanzi, recentemente intervenuto nella conferenza stampa dell'Under 21 dell'Italia, ha parlato del suo futuro dicendo: "Questa è l'annata della consacrazione, sarà difficile ma ci tengo a far bene e a raggiungere l'obiettivo di squadra. Non siamo partiti benissimo, ma il campionato è lungo, poi spero di essere il prossimo che esce da Empoli. Serve lavoro, ma se lo farò bene ci riuscirò"