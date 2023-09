La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Domenico Berardi nel mercato di gennaio.

Un investimento che sarebbe richiesto nello specifico da Massimiliano Allegri per avere a disposizione un calciatore in grado di consentire un passaggio di modulo dal 352 al 343.

L'acquisto di Berardi diventerebbe una possibilità concreta soprattutto se dovesse partire un elemento della rosa che sia in grado di garantire una certa liquidità. Ogni indizio conduce al profilo di Filip Kostic, che la Juventus valuta almeno 20 milioni di euro e che piacerebbe in Arabia Saudita, Bundesliga e Premier League, col Tottenham che starebbe pensando a lui per sostituire Ivan Perisic che si è gravemente infortunato.

Berardi decisivo nelle vittorie del Sassuolo contro la Juventus e l'Inter

Le ottime prestazioni di Domenico Berardi nelle partite contro la Juventus e l'Inter hanno contribuito a riaccendere la luce dei riflettori sulle qualità dell'esterno mancino, che a quasi trent'anni sembra essere pronto per un grande salto nella sua carriera.

Un possibile trasferimento a Torino potrebbe rappresentare un'opportunità significativa sia per il giocatore che per la Juventus che sembrerebbe aver bisogno di soluzione innovative nella propria manovra offensiva. Un tridente composto da Berardi, Chiesa e Vlahovic potrebbe davvero costituire il miglior viatico possibile per dare l'assalto ai primi quattro posti della Serie A con possibilità di restare attaccati alla vetta e provare a giocarsela anche nella lotta per il titolo.

Berardi ha inoltre dimostrato di essere un giocatore versatile, in grado di giocare sia sulla fascia che come punta centrale, il tutto in combinato a numeri più che importanti tra gol e assist: qualità significative che lo rendono decisamente appetibile per l'attacco bianconero, che ad oggi sembra troppo dipendente dalle reti di Chiesa e Vlahovic, che fin qui hanno messo a segno 8 delle 12 marcature realizzate dalla Juventus in campionato.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. Si valutano soprattutto giovani che possano costituire il presente e il futuro della società bianconera.

Piacerebbero al riguardo Habib Diarra dello Strasburgo, che costa una ventina di milioni di euro, e Khephren Thuram del Nizza, che ha però una valutazione di mercato importante che si attesta sui 40 milioni di euro. Più defilato ma sempre nella lista della spesa bianconera Lazar Samardzic dell'Udinese.