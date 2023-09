La Juventus sembra essere alla ricerca di rinforzi nel ruolo di terzino sinistro, considerando che in quel ruolo attualmente ci sarebbe solo Cambiaso, perché Alex Sandro è da considerare un centrale difensivo. Per questo uno dei nomi che il direttore sportivo Giuntoli sta esaminando è Juan Miranda, un difensore attualmente al Betis. Nato nel 2000 e cresciuto nel settore giovanile del Barcellona, Miranda vedrà il suo contratto scadere la prossima estate e ha già dichiarato alla società spagnola che non intende prolungare l'intesa contrattuale.

La Juventus valuterebbe Miranda come rinforzo come terzino a gennaio

Secondo la stampa spagnola la Juventus dovrà affrontare una forte competizione per acquistare Miranda, con il Milan che sembra essere in vantaggio nell'acquisto del giocatore. Il Milan aveva già mostrato interesse durante l'estate e sembra che mantenga la sua posizione di favorito, anche se ci sono altre società interessate, fra queste Marsiglia, Porto e Benfica.

L'acquisizione di Juan Miranda potrebbe rappresentare un'opportunità interessante per la Juventus di rinforzare il suo settore difensivo e ottenere un terzino sinistro giovane e promettente. C'è da dire che al momento, con il 3-5-2, l'esigenza di rinforzare la fascia sinistra non è così rilevante, a meno che Allegri decida di passare alla difesa a quattro.

In tal caso lo spagnolo potrebbe essere molto utile. Potrebbe invece essere più utile l'arrivo di un terzino destro che possa giocare anche come centrocampista di fascia nel 3-5-2. Non è un caso si parli dell'interesse per Sacha Boey, giocatore del Galatasaray che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro. Probabile che il prezzo di mercato diminuisca nei prossimi mesi in quanto Boey è in scadenza di contratto a giugno 2025.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio, soprattutto se fosse confermata la positività di Pogba. In tal caso la società bianconera starebbe valutando un acquisto d'esperienza, possibilmente senza spendere sul cartellino. L'ultimo nome avvicinato alla società bianconera è quello di Pierre-Emile Hojbjerg, giocatore del Tottenham che potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda invece il Calciomercato estivo si valutano giovani di qualità che rappresentino il presente e il futuro della società bianconera. Sono due i nomi che piacciono alla Juventus, Habib Diarra dello Strasburgo, seguito dalla società bianconera anche nel recente calciomercato estivo, e Khephren Thuram, valutato dal Nizza circa 30 milioni di euro ma in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.