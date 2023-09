La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti in previsione del 2024, quando la situazione economica e finanziaria sarà migliorata. La strategia, però, dovrebbe rimanere quella di investire su giovani di qualità, possibilmente italiani. Uno dei giocatori valutato da vicino nel recente match di campionato contro l'Empoli è Tommaso Baldanzi, centrocampista offensivo classe 2003 della società toscana. Il giocatore non è riuscito ad incidere come ci si aspettava, ma la qualità del giocatore è evidente, come hanno dimostrato alcune azioni molto interessanti.

Un talento valutato anche da altre società, ma la Juventus potrebbe decidere di anticipare il suo acquisto nei prossimi mesi per la stagione 2024-2025. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2027 e la sua valutazione di mercato è di circa 15 milioni di euro, prezzo che potrebbe incrementare in questi mesi se dovesse confermarsi dopo la scorsa stagione. Attualmente è un riferimento anche della nazionale under 21, dopo aver dato un importante contributo in tutte le rappresentative giovanili della nazionale italiana.

Il giocatore Baldanzi potrebbe approdare alla Juventus

Il classe 2003 è un giocatore di qualità, bravo non solo a fornire assist ma anche a finalizzare le azioni da gol. La Juventus avrebbe fatto diversi tentativi durante questa sessione di mercato per portare Tommaso Baldanzi a Torino, ma finora non è riuscita a chiudere l'affare in modo definitivo. Tuttavia, ci sono sviluppi recenti che suggeriscono che la Juventus stia pianificando una strategia per assicurarsi il giocatore nella prossima finestra di mercato, superando anche la concorrenza del Napoli e aprendo una strada preferenziale nella trattativa di mercato con l'Empoli.

Il mercato della Juventus

La Juventus continua a lavorare sui giovani e l'obiettivo rimane anche quello di valorizzarli alla Continassa tramite la Primavera bianconera o eventualmente nella Juventus Next Gen, prima di inserirli nella prima squadra. Gli esempi sono Fabio Miretti, Nicolò Fagioli, Dean Huijsen e Kenan Yildiz, quest'ultimi inseriti nella prima squadra in questa stagione.

Di recente, la società bianconera ha deciso di investire su altri giovani per la seconda squadra bianconera, acquistando il centrocampista Salifou dal Werder Brema e Comenencia dal Psv Eindhoven. L'olandese è stato pagato 3 milioni di euro e secondo diversi addetti ai lavori gradualmente potrebbe diventare l'alternativa sulla fascia destra a Timothy Weah, considerando il fatto che è stato pagato 3 milioni di euro.