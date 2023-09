La Juventus ha chiuso il Calciomercato estivo senza grandi investimenti. L'unico acquisto importante è stato quello di Timothy Weah, pagato circa 12 milioni di euro e arrivato dal Lille. Per il resto si è deciso di dare fiducia a Cambiaso, ritornato dal prestito al Bologna, e a Nicolussi Caviglia, reduce da una stagione importante prima al Sud Tirol e poi alla Salernitana. Non è escluso però che la società bianconera attinga al mercato dei parametri zero considerando che ci sono dei giocatori interessanti attualmente senza società. Uno su tutti David De Gea, reduce dall'esperienza professionale al Manchester United.

Era stato avvicinato al Bayern Monaco e al Real Madrid, alla fine però il giocatore spagnolo non ha ricevuto offerte ufficiali e potrebbe valutare un'esperienza professionale alla Juventus. Tutto però dipenderà da Szczesny, attualmente sono aperti sono il mercato dell'Arabia Saudita fino al 7 settembre e quello della Turchia fino al 15 settembre. Se dovesse arrivare un'offerta per il giocatore non è da scartare che la società bianconera valuti l'ingaggio del portiere spagnolo.

Tutti i giocatori a parametro zero che potrebbero interessare alla Juventus: piacerebbe Hazard

La Juventus valuterebbe anche altri giocatori attualmente senza società dopo essere andati in scadenza di contratto con le rispettive società.

Anche in questo caso ad un arrivo dovrà corrispondere una cessione. Attualmente gli unici mercati aperti sono quelli dell'Arabia saudita e della Turchia. Ad esempio un giocatore che potrebbe essere utile per dare qualità al centrocampo è Roberto Pereyra, che ha già giocato nella Juventus diverse stagioni e attualmente cerca una squadra che possa dargli fiducia.

Altro nome che piace è quello di Eden Hazard, reduce da stagioni difficili al Real Madrid ma che rimane uno dei giocatori di qualità più interessanti attualmente disponibili a parametro zero. Per quanto riguarda invece la difesa c'è l'ex United Tuanzebe, che è ancora giovane e può rappresentare un investimento per il presente e per il futuro.

Il possibile mercato della Juventus

Considerando le esigenze di bilancio da parte della Juventus sembra difficile che la società bianconera decida di attingere al mercato dei parametri zero anche perché la rosa è abbondante in tutti i settori. In difesa fra l'altro è stato promosso in prima squadra Dean Huijsen, che è considerato l'alternativa ad Alex Sandro come centrale di sinistra anche se nel match contro l'Empoli è stato schierato Danilo in quel ruolo con Gatti che ha giocato centrale difensivo destro. Per quanto riguarda il centrocampo è rimasto Miretti ma considerando la condizione fisica di Pogba che non dà garanzie di continuità, è importante avere alternative nel settore di centrocampo.