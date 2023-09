La Juventus attende di conoscere l'esito delle contro analisi di Paul Pogba dopo la positività al testosterone riscontrata al francese dopo il match Udinese-Juventus. Se fosse decisa una squalifica nei suoi confronti non è escluso che la società bianconera possa attingere al mercato dei parametri zero. Uno dei nomi avvicinati alla Juventus è quello di Alejandro 'Papu' Gomez, ex giocatore del Siviglia e dell'Atalanta e attualmente svincolato.

Sarebbe un acquisto di esperienza e qualità, anche se non si tratterebbe di un vero sostituto di Pogba, in quanto Gomez gioca in una posizione più avanzata, ossia come trequartista o seconda punta.

Intanto la Juventus valuterebbe anche alcuni svincolati come Marco Benassi, ex centrocampista di Torino e Fiorentina, e Roberto Soriano, ex riferimento del Bologna.

La Juve potrebbe utilizzare il mercato dei parametri zero per un'eventuale sostituzione di Pogba

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametro zero per un'eventuale sostituzione di Pogba. Il francese potrebbe essere squalificato per la positività al testosterone e quindi in bianconero potrebbe arrivare un rinforzo, magari con un contratto annuale. Secondo alcune indiscrezioni piacerebbero Gomez o Benassi o Soriano. Anche se tali voci di mercato non trovano conferme fra i vari giornali sportivi italiani.

La società bianconera potrebbe infatti anche decidere di rimanere così almeno fino a gennaio e, in caso di esigenze, attingere dalla Juventus Next Gen. In tal senso potrebbero essere promossi in prima squadra Joseph Nonge, centrocampista belga classe 2005 e considerato per caratteristiche tecniche e tattiche molto simile a Pogba.

Potrebbe essere promosso anche Luis Hasa, protagonista nell'Europeo under 20 con la nazionale italiana.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe decidere di investire più seriamente sul centrocampo a gennaio. Si valutano infatti almeno due nomi che potrebbero essere utili alla società bianconera: uno è Habib Diarra dello Strasburgo, valutato 20 milioni di euro dalla società francese.

L'altro è Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach, che ha un prezzo di mercato di 40 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece il settore difensivo la società starebbe lavorando a un'alternativa a Timothy Weah sulla fascia destra. Piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro. Il francese è in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società turca, per questo il prezzo di mercato già nel 2024 potrebbe diminuire.