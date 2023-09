La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un nuovo profilo per la prossima sessione di mercato ed il nome nuovo di queste ore sarebbe quello di Luiz Henrique, centravanti del Betis Siviglia; il giocatore brasiliano piacerebbe anche alla Juventus, che sembrerebbe essere in vantaggio sull'attaccante, ma i nerazzurri vorrebbero provare ad anticipare la rivale per fornire un nuovo rinforzo al tecnico Simone Inzaghi per la fase offensiva.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Luiz Henrique dal Betis Siviglia

Da diverse stagioni il club spagnolo non starebbe attraversando un buon momento sotto il profilo economico e molto spesso per far fronte alle necessità finanziarie il club è stato costretto a cedere i suoi migliori talenti; lo stesso potrebbe accadere nella prossima finestra di mercato estiva, con in prima fila il bomber brasiliano Luiz Henrique tra i candidati all'addio.

Sul giocatore, autore di ottime prestazioni nell'ultimo campionato spagnolo, ci sarebbe l'interesse insistente della Juventus, che vorrebbe puntare sul giocatore nella prossima stagione; anche l'Inter sembrerebbe essere però interessata al giocatore, per inserire un ulteriore rinforzo nella fase offensiva del tecnico Simone Inzaghi.

Nella prossima estate dunque i due club potrebbero darsi battaglia sul mercato per il talento del Betis, che potrebbe partire ad un prezzo d'occasione rispetto al suo valore di mercato attuale.

L'Inter verso il derby: tutti presenti tranne Sanchez

La rosa a disposizione di Simone Inzaghi per il prossimo derby sarà al gran completo, con unico assente giustificato Alexis Sanchez, che avrebbe avuto un problema logistico con il suo volo dal Cile e che svolgerà un lavoro a parte per recuperare al meglio per il prosieguo della stagione.

L'allenatore piacentino potrebbe operare qualche cambiamento nella formazione che è partita titolare per ben tre volte in questa stagione, ma difficilmente dovrebbe intervenire nel reparto mediano, dove dovrebbero partire i confermatissimi Chalanoglu, Barella e Mkhitaryan, con Davide Frattesi pronto a subentrare nella ripresa dopo le ottime prestazioni con la nazionale azzurra.

In attacco i nerazzurri dovrebbero partire con la coppia affiatata Lautaro-Thuram, ormai considerati titolari del reparto; in difesa potrebbe esserci qualche cambiamento, con Darmian in dubbio e con Acerbi che potrebbe subentrare a De Vrij, anche se l'olandese, autore di ottime prestazioni in questo inizio di stagione, darebbe più affidabilità sotto il profilo del minutaggio.

In porta confermato Sommer, con la linea difensiva che probabilmente sarà composta da Pavard, De Vrij e Bastoni, con le due ali tornanti Dumfries e Dimarco.