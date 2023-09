La sessione estiva di Calciomercato è giunta al termine, e per la Juventus è stata un'esperienza piuttosto povera in termini di nuovi acquisti. Tuttavia, mentre la finestra di trasferimento si chiudeva, si sono aperte opportunità per il futuro, tra cui il possibile arrivo di Nacho Rodriguez gennaio.

Il giocatore Holm si è trasferito all'Atalanta, la Juventus valuta Nacho Rodriguez per gennaio

L'ultimo giocatore sfumato dalle mani della Juventus è stato Emil Holm, terzino destro dello Spezia, che ha invece si è trasferito all'Atalanta. Questo trasferimento ha evidenziato la mancanza di rinforzi in quel settore, mettendo in luce la necessità di nuovi talenti.

Fra i candidati a rinforzare la squadra bianconera spicca il nome di Nacho Rodriguez, un giocatore che non fa più parte dei piani del Real Madrid. Il terzino spagnolo non ha trovato spazio nella formazione di Ancelotti giocando appena 55 minuti nei primi tre match del campionato spagnolo. Il Real Madrid è aperto a lasciarlo partire, confermando che Nacho non è più considerato una parte importante del loro progetto sportivo. La Juventus, dunque, sta monitorando attentamente la situazione di Nacho, considerandolo un'opportunità di mercato. Nacho è un giocatore con esperienza che può adattarsi facilmente a diversi ruoli, il che lo rende ideale per il sistema di gioco di Massimiliano Allegri.

Il giocatore Nacho Gonzalez può giocare in tutti i ruoli del settore difensivo

Lo spagnolo Nacho può giocare difensore centrale ma anche terzino destro e non avrebbe problemi ad adattarsi ad una difesa a tre come gioca attualmente la squadra bianconera. Il giocatore spagnolo ha 33 anni e la sua valutazione di mercato attuale è di circa 6 milioni di euro, prezzo che potrebbe diminuire a gennaio considerando che è in scadenza di contratto a giugno 2024.

La Juventus sarebbe agevolata dal suo ingaggio anche per il Decreto Crescita, che garantisce una tassazione agevolata per l'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Le competizioni vinte da Nacho Rodriguez

Cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid, dal 2007 che Nacho Rodriguez gioca nella società spagnola.

Una carriera professionale in cui ha vinto molto fra campionato spagnoli, Champions League e Mondiali per Club. Ha giocato il suo primo match nella nazionale spagnola dieci anni fa e attualmente ha 23 presenze con 1 gol segnato. Ha vinto 5 Champions League, 5 Mondiali per Club, 3 campionati spagnoli, 4 Supercoppe europee, 4 Supercoppe spagnole, 1 Europeo under 21 con la nazionale spagnola ed 1 campionato europeo under 17 con la rappresentativa giovanile spagnola.