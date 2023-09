La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe seguendo un nuovo profilo per rinforzare l'attacco del futuro da affidare al tecnico Simone Inzaghi ed il nome nuovo di questi giorni sarebbe quello di Anthony Martial del Manchester United: il giocatore nella prossima estate andrà in scadenza di contratto e i nerazzurri potrebbero provare a portarlo a Milano a parametro zero.

L'idea dell'Inter per il futuro in attacco: Anthony Martial dal Manchester United

Il centravanti francese ha un contratto con il Manchester United valido fino al giugno 2024 e all'orizzonte non sembrerebbe esserci alcuna intenzione di rinnovare per le due parti, che probabilmente si separeranno nella prossima estate; sul calciatore ci sarebbe il monitoraggio dell'Inter, che potrebbe pensare a lui come nuova soluzione per l'attacco del futuro.

Il calciatore francese infatti potrebbe adattarsi ottimamente al modulo di Simone Inzaghi e potrebbe entrare nel parco attaccanti come terza o quarta scelta; inoltre il suo possibile arrivo a parametro zero sarebbe caldeggiato dalla dirigenza che potrebbe così investire in altri settori.

Nella prossima estate dunque il francese potrebbe arrivare a Milano, segnando l'ennesimo colpo a zero della dirigenza dell'Inter, che con Giuseppe Marotta ha già portato in nerazzurro ben 7 giocatori a scadenza di contratto.

L'Inter verso Empoli: Asslani verso la titolarità

Dopo la deludente prestazione in Champions League, con il pareggio strappato nel finale a San Sebastian contro la Real Sociedad per 1-1 con rete di Lautaro Martinez, i nerazzurri si ritufferanno nel campionato con la testa al prossimo impegno di Empoli.

I toscani, che in panchina avranno il nuovo tecnico Andreazzoli, cercheranno di invertire la tendenza negativa di questo inizio di stagione.

L'Inter probabilmente si presenterà con la migliore formazione possibile, con Hakan Calhanoglu ancora tenuto a riposo precauzionale; al suo posto dovrebbe partire Kristjan Asllani, confermato nonostante la prova opaca in Champions.

In attacco dovrebbero partire Arnautovic e Lautaro Martinez, anche se l'ottima forma di Marcus Thuram potrebbe influire sulle scelte del tecnico Simone Inzaghi.

In difesa dovrebbe essere confermato Pavard a destra, con Acerbi al centro e Bastoni braccetto di sinistra davanti all'estremo difensore Yann Sommer, autore di una prestazione da incorniciare nell'esordio in Champions League con i nerazzurri.

A centrocampo sembrerebbe esserci un ballottaggio tra Barella e Frattesi per una maglia da titolare.