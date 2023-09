Dare seguito alla convincente vittoria contro la Lazio. È questo l'obiettivo della Juventus di Massimiliano Allegri che cerca continuità di prestazioni e risultati. Sabato 23 settembre alle ore 18, i bianconeri saranno di scena al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi che arriva dal pesante ko esterno contro il Frosinone.

Juve, 3-5-2 per Allegri: out Alex Sandro, Rabiot c'è

Per quanto concerne la possibile formazione bianconera, il tecnico Massimiliano Allegri è pronto a confermare il 3-5-2 utilizzato in questo inizio di stagione. L'allenatore della Vecchia Signora non potrà contare su Alex Sandro che complice una lesione muscolare resterà fermo ai box per circa 1 mese.

Per questo, davanti a Szczesny, si fa verso la conferma del terzetto formato da capitan Danilo, Bremer e Gatti.

A centrocampo, c'è ottimismo per Adrien Rabiot che ha interrotto l'allenamento per una botta post contrasto. Le condizioni del francese non preoccupano lo staff medico e l'ex Paris Saint Germain dovrebbe così comporre la mediana assieme a Locatelli e Miretti, che si gioca un posto da titolare con Fagioli. Sulle corsie confermati Mckennie e Kostic, in netto vantaggio su Weah e Cambiaso.

Infine, il reparto offensivo sarà affidato a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che dopo un'estate turbolenta, sono le armi in più di questa Juventus. Tre reti in quattro partite per l'esterno italiano mentre il bomber bianconero numero nove ha siglato quattro reti.

Sassuolo, 4-2-3-1 per Dionisi: conferme per Berardi e Pinamonti

Momento complicato per il Sassuolo di Alessio Dionisi che ha conquistato solo tre punti in questo inizio di stagione. Dopo la pesante sconfitta col Frosinone, i neroverdi vogliono rialzare la testa e conquistare un risultato prestigioso contro la Juventus.

Per quanto riguarda la possibile formazione, il tecnico Dionisi è pronto a confermare il suo 4-2-3-1 e si affida all'estro ed alla fantasia di Domenico Berardi, corteggiato proprio dalla Juventus nella sessione estiva di calciomercato appena conclusasi.

Il numero dieci comporrà il reparto offensivo assieme a Bajrami e Lauriente, pronti ad innescare Andrea Pinamonti autore di 3 reti in questo inizio di stagione.

A centrocampo, spazio al tandem formato da Boloca e Matheus Henrique mentre in difesa confermati Vina e Toljan sulle corsie esterne. Coppia centrale composta da Erlic e Ruan Tressoldi, in vantaggio su Viti.

In porta, possibile rientro per Consigli. Cragno, eventuale alternativa.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus:

Sassuolo(4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ruan, Vina; M.Henrique, Boloca; Berardi, Bajrami, Lauriente; Pinamonti.

Juventus(3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Mckennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.