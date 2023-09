Nelle scorse ore gli ex calciatori Angelo Di Livio e Fulvio Collovati hanno commentato le parole dette dal tecnico della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa, redarguendo il tecnico dei bianconeri per aver fissato come obiettivo stagionale della Juve "solo" il quarto posto.

Di un pensiero diverso è invece Sebino Nela, ex calciatore della Roma, che ha invece elogiato le parole guardinghe spese da Allegri.

Juventus, Di Livio: 'Allegri dice bugie, non può pensare al quarto posto ma deve tornare a vincere'

L'ex calciatore della Juventus Angelo Di Livio ha commentato ai microfoni della trasmissione Rai Calcio Totale le parole dette da Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulle ambizioni del club bianconero: "A volte gli allenatori dicono bugie, perché non può dire che la Juventus arriva quarta, li è da cartellino giallo o rosso da parte di qualche dirigente.

La Juve non può pensare al quarto posto ma deve pensare a tornare a vincere e secondo me ha potenzialità per farlo. Se la giocherà con qualche concorrente in più come Inter, Milan e soprattutto Napoli".

Juve, Collovati: 'Allegri prova a spegnere i fari sullo scudetto ma nello spogliatoio ci deve essere entusiasmo'

Anche Fulvio Collovati, ex calciatore di Inter e Roma, è intervenuto alla trasmissione di Rai Due Calcio Totale ed ha parlato della Juventus e del fatto che Allegri stia cercando di tenere basse le aspettative rispetto ad un possibile inserimento dei bianconeri nella corsa scudetto.

"Non sono d'accordo con Allegri, esattamente quindici giorni fa aveva detto che l'obiettivo era il quarto posto.

Questa è una squadra che se continua cosi, con Chiesa e Vlahovic in queste condizioni, è chiaro che l'obiettivo è più del quarto posto. Sta cercando di spegnere i fari ma io preferisco che l'ambiente sia euforico, nello spogliatoio ci deve essere entusiasmo. È chiaro che lui mette un po d'acqua su fuoco, però è altrettanto chiaro che è meglio che ci sia un ambiente meno depresso come la scorsa stagione, dove c'erano le penalizzazioni del -15".

Collovati, sul tema Juventus, ha poi aggiunto: "Lasciando perdere l'Inter che sembra la favorita, questa rosa della Juventus cosi com'è e con una sola competizione è inferiore a Milan, Napoli o Roma? L'Inter ha fatto un mercato eccezionale, ci mancherebbe, ma non puoi dire che la Juventus è da quarto posto".

Juve, Nela: 'Allegri ha ragione a dettare calma e sono convinto che i bianconeri arriveranno tra i primi quattro'

Infine anche Sebino Nela, sempre alla trasmissione Calcio Totale, ha parlato delle dichiarazioni fatte da Allegri in conferenza stampa, dando sostanzialmente ragione al tecnico della Juventus: "Secondo me Allegri non sbaglia, io sono convinto che la Juventus arriva tra le prime quattro. La stampa e i molti tifosi che ha questa squadra stanno già pensando alla vittoria dello scudetto o a giocarsela con l'Inter che è la più nominata in questo momento, dunque ritengo che siano giuste le dichiarazioni di Allegri che detta calma".