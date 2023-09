Questa estate l'Inter è stata a lungo alla ricerca di un portiere di livello dopo la cessione di André Onana al Manchester United e gli addii di Samir Handanovic e Alex Cordaz. I nerazzurri hanno ripiegato su Sommer che, però, non è più giovanissimo e per questo motivo in estate potrebbero andare alla ricerca di un altro numero uno maggiormente di prospettiva. Il giocatore finito nel mirino sarebbe Alex Meret, che il Napoli non sembra considerare intoccabile e che, tra l'altro, andrebbe incontro al progetto di Ausilio e Marotta, che stanno provando ad italianizzare il più possibile la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, in modo da creare uno zoccolo duro che possa essere utile anche al commissario tecnico, Luciano Spalletti.

Il Milan ha dimostrato di saper operare bene sul mercato, non chiudendo le porte a qualche sacrificio importante. Per questo motivo starebbe prendendo quota l'ipotesi di una cessione per Pierre Kalulu, che non è considerato un titolarissimo ma che ha diversi estimatori in tutta Europa.

Inter su Meret

L'Inter la prossima estate potrebbe essere nuovamente alla ricerca di un portiere. Tralasciando Yann Sommer, arrivato dal Bayern Monaco per 6 milioni di euro e non giovanissimo, c'è anche Emil Audero che potrebbe tornare alla Sampdoria essendo in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

Per questo motivo la società nerazzurra potrebbe andare su un profilo che si giocherebbe il posto con lo svizzero e il nome che piacerebbe maggiormente è quello di Alex Meret.

L'estremo difensore, pur essendo un titolarissimo del Napoli non è ritenuto intoccabile e per questo motivo potrebbe anche dire addio a fine stagione. Il giocatore è da tempo nei radar nerazzurri, già quando all'ombra del Vesuvio non giocava chiuso da Ospina. L'anno scorso ha dimostrato di essere anche affidabile e Ausilio e Marotta sarebbero pronti a soffiarlo ai partenopei.

Meret, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e pur essendoci l'opzione per il rinnovo al momento non è stata esercitata. In azzurro l'estremo difensore guadagna un milione, mentre l'Inter potrebbe mettere sul piatto un quadriennale a 2,2 milioni di euro più bonus.

Il sostituto di Kalulu al Milan

Il Milan starebbe pensando alla cessione di Pierre Kalulu per finanziare le prossime sessioni di mercato.

Il francese piace molto al Bayern Monaco, che verserebbe nelle casse rossonere 30 milioni di euro. Con quella cifra i rossoneri sarebbero pronti ad andare su Giorgio Scalvini, valutato dall'Atalanta tra i 35 e i 40 milioni di euro, magari puntando allo scambio con Charles De Ketelaere, che è a Bergamo in prestito con diritto di riscatto.