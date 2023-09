La stagione 2024-2025 potrebbe vedere un traguardo ambizioso per il calcio italiano, con la possibilità di avere ben cinque squadre nella Champions League. Questo risultato potrebbe essere raggiunto grazie a una combinazione di fattori che coinvolgono il nuovo formato del torneo e il ranking delle federazioni.

Nuovo formato Champions League con una fase iniziale senza gironi dal 2024-2025

Una delle principali novità della Champions League per la stagione 2024-2025 è l'adozione di un nuovo formato. Il torneo non avrà più gironi, ma presenterà una fase iniziale in cui tutte le 36 squadre partecipanti giocheranno almeno 8 partite contro avversari diversi, selezionati tramite sorteggio.

Una volta completata questa fase (da settembre a gennaio), le prime otto squadre della classifica accederanno direttamente agli ottavi, mentre le squadre classificatesi tra il nono e il ventiquattresimo posto si sfideranno nei sedicesimi di finale.

Saranno 36 partecipanti alla Champions League, 4 in più rispetto alla vecchia edizione

La grande notizia è che il passaggio da 32 a 36 partecipanti apre le porte a quattro squadre in più, e due di queste verranno selezionate in base al ranking delle singole federazioni. Questo significa che se l'Italia riuscirà a chiudere la stagione 2023-2024 piazzandosi al primo o al secondo posto del ranking per club, avrà diritto a un "extra slot" in Champions League.

Questo posto aggiuntivo spetterebbe alla quinta squadra classificata in Serie A.

È importante sottolineare che raggiungere questo obiettivo non è un compito semplice, ma è possibile ripetendo l'eccezionale risultato ottenuto nel maggio 2023, quando l'Italia ha portato tre squadre in finale (Fiorentina, Roma e Inter) e altre due in semifinale (Juventus e Milan) nelle competizioni europee.

Il ripetersi di un simile risultato contribuirebbe a posizionare l'Italia nei primi due posti del ranking delle federazioni per squadre e a garantire il "bonus slot" per la quinta squadra italiana.

Gli orari dei match della Champions League dal 2024-2025

La stagione 2024-2025 della Champions League presenterà alcune modifiche significative negli orari delle partite, riflettendo una maggiore flessibilità e la considerazione delle diverse zone orarie in cui si svolgono le partite.

Le fasce orarie delle 18.45 e delle 21 (orario italiano) saranno confermate, ma con alcune variazioni e aggiunte che riflettono l'obiettivo di coinvolgere un pubblico globale.

Una novità riguarda l'ultima giornata della prima fase della Champions League. In questa occasione, tutte le partite si giocheranno contemporaneamente. Questa decisione mira a garantire la massima suspense e incertezza nel determinare le squadre qualificate alla fase successiva. Questo approccio, già utilizzato in passato, crea un'atmosfera emozionante e una vera e propria giornata di festa per i tifosi di tutto il mondo.

Nella fase ad eliminazione diretta, ci saranno ulteriori modifiche agli orari delle partite. Gli ottavi di finale di Champions League potranno disputarsi alle 18.45, offrendo una maggiore flessibilità e la possibilità di godersi il calcio in una fascia oraria diversa. Tuttavia, a partire dai quarti di finale, le partite si giocheranno sempre alle 21, mantenendo l'orario tradizionale che è diventato sinonimo di partite di alto livello.