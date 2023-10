Paolo Bargiggia, intervenendo sul canale Twitch di Tv Play, ha condiviso alcune osservazioni e commenti riguardo alla Juventus e al suo tecnico, Massimiliano Allegri.

Il giornalista Bargiggia ha parlato della Juventus di Allegri

"Abbiamo visto l’allenatore accogliere quasi con soddisfazione un pareggio: ma tu sei la Juve. Allegri ha ancora questa tendenza a difendersi". Queste le dichiarazioni di Paolo Bargiggia a Tv Play di calciomercato.it. Il giornalista sportivo ha sottolineato come Weah non abbia più giocato dopo la prima giornata di campionato.

Successivamente, Bargiggia ha discusso della prestazione della Juventus contro il Lecce, notando che la vittoria è stata risicata e non ha completamente convinto. Ha riconosciuto che ci sono stati miglioramenti nella fase di non possesso palla, con la squadra che difende più in alto e i difensori meno sottoposti a stress. Ha poi definito la fase di possesso palla 'un disastro'. Infine, Bargiggia ha sottolineato il fatto che i tifosi stanno diventando critici nei confronti dell'allenatore, con la società bianconera che invece sta cercando di sostenere il lavoro di Allegri. Ha menzionato le dichiarazioni di Cristiano Giuntoli, Football Director della Juventus, che sembrano essere state rilasciate per sostenere l'allenatore in un momento in cui la squadra sta incontrando difficoltà.

Paolo Bargiggia ha parlato anche della Roma e del Napoli

Paolo Bargiggia ha condiviso alcune opinioni interessanti riguardo alla Roma, a José Mourinho e al Napoli.

Per quanto riguarda la Roma, Bargiggia ha affermato che la squadra non è stata bella durante una delle ultime partite e ha notato che il Frosinone ha giocato meglio a livello calcistico, ma la Roma è riuscita comunque a vincere.

Riguardo alle recenti dichiarazioni di José Mourinho in merito a un'offerta ricevuta dall'Arabia Saudita, Bargiggia ha espresso dubbi sulla veridicità di questa proposta. Ha sottolineato che Mourinho non sembra essere il tipo di allenatore che si farebbe scrupoli a lasciare una squadra quando ha un'opportunità migliore.

Per quanto riguarda il Napoli e l'annuncio di Victor Osimhen, Bargiggia ha notato che il comunicato del giocatore sembra essere un tentativo di riconciliarsi con i tifosi e la città di Napoli.

Tuttavia, ha osservato che nel post non ci sono menzioni o parole per la società e l'allenatore. Ha suggerito che ci potrebbero essere alcune tensioni sotto la superficie, specialmente riguardo al rinnovo del contratto di Osimhen, che è ancora in sospeso e potrebbe diventare un problema in estate quando mancherà solo un anno alla scadenza del contratto.