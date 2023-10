La dirigenza sportiva dell'Inter starebbe considerando un possibile nuovo rinforzo per il centrocampo della prossima stagione ed il nome nuovo di questi giorni sarebbe quello di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna; per provare a convincere il club emiliano a cedere il giocatore i nerazzurri potrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Sebastiano Esposito come contropartita tecnica.

L'idea dell'Inter a centrocampo: Lewis Ferguson dal Bologna

L'ottimo avvio di campionato del centrocampista del Bologna, unito alla scorsa stagione in cui è arrivato a totalizzare ben 7 reti, avrebbe attirato sul giocatore diversi top club della Serie A, con l'Inter in prima fila per provare a rinforzare la rosa nella prossima estate.

Per convincere il club emiliano a cedere uno dei pezzi pregiati del centrocampo di Thiago Motta, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero considerando l'opzione di proporre all'interno dell'affare anche il cartellino di Sebastiano Esposito come contropartita tecnica.

L'operazione potrebbe concretizzarsi nel prossimo mercato estivo dato che i nerazzurri sembrerebbero aver deciso di rinunciare alle prestazioni di Stefano Sensi, ancora poco impiegato da Simone Inzaghi per via di scelte tecniche e problemi muscolari del giocatore.

L'inter verso il Torino: tensione per la sosta delle Nazionali

Nella prossima giornata di campionato i nerazzurri saranno ospiti del Torino, reduce dalla sconfitta nel derby contro la Juventus per 2-0; tra le file dei nerazzurri ci sarebbe una certa preoccupazione dovuta alla sosta per le nazionali, che potrebbe portare all'affaticamento di alcuni giocatori, sia per il viaggio sia per l'eventuale impegno internazionale.

Simone Inzaghi avrebbe già in mente la formazione tipo per affrontare il Torino, con Sommer tra i pali e la linea a tre difensiva formata da Pavard, Acerbi e Bastoni, ma molto dipenderà da come rientrerà l'italiano dall'impegno con gli azzurri.

A centrocampo dovrebbe esserci la conferma di Hakan Calhanoglu davanti alla difesa, con Barella e Mkhitaryan a fare le mezzali in proposizione, anche se l'impegno dell'azzurro potrebbe portare ad un turnover con Davide Frattesi, anche lui impegnato con la nazionale.

In attacco dovrebbero partire dal primo minuto Marcus Thuram e Lautaro Martinez, con quest'ultimo atteso da una trasferta transoceanica per l'impegno con la nazionale argentina.