L'Inter avrebbe cominciato a lavorare con largo anticipo in vista delle prossime sessioni di Calciomercato. Se per gennaio qualcosa potrebbe essere fatto solamente in attacco, visto che per il resto la rosa a disposizione di Simone Inzaghi è completa e competitiva negli altri reparti, qualcosa cambierà invece a fine stagione, anche sugli esterni a meno di occasioni nell'immediato. Juan Cuadrado al momento non ha convinto del tutto e, essendo in scadenza di contratto a giugno, se non ci sarà un'inversione di tendenza dal punto di vista del rendimento, difficilmente arriverà il rinnovo.

A quel punto i nerazzurri dovranno individuare un sostituto e uno dei nomi che piacerebbe è quello di Nahitan Nandez, che già negli anni scorsi era stato nel mirino del club meneghino.

Il Napoli potrebbe cambiare qualcosa in attacco nelle prossime sessioni di calciomercato. Tutto dipenderà da Victor Osimhen perché se a gennaio dovesse arrivare una proposta importante, visto il rinnovo bloccato, potrebbe anche essere ceduto. Tra i nomi che piacerebbero al Napoli ci sarebbe quello di Milik, per quello che sarebbe un clamoroso ritorno all'ombra del Vesuvio a distanza di tre anni e mezzo dall'addio.

Inter su Nandez

L'Inter potrebbe fare qualcosa per rinforzarsi sugli esterni in vista delle prossime sessioni di calciomercato, in particolare a giugno, quando Juan Cuadrado andrà in scadenza di contratto.

Al momento non si parla di rinnovo anche perché il colombiano non ha mostrato grande integrità dal punto di vista fisico essendo spesso ai box per infortunio nella prima parte della stagione.

I nerazzurri si stanno guardando intorno e avrebbero messo gli occhi su Nandez, centrocampista uruguaiano che piaceva molto anche negli anni scorsi, prima della retrocessione in Serie B del Cagliari.

Il giocatore è poi sparito dai radar per ritornarci quest'anno, guarda caso con il ritorno dei rossoblu nella massima serie. Anche il classe 1995 è in scadenza di contratto a giugno e per questo non è da escludere che possa essere anticipato a gennaio l'arrivo a Milano. L'ipotesi potrebbe essere uno scambio alla pari con Stefano Sensi, altro giocatore in scadenza.

Nandez sarebbe prezioso per Inzaghi sia per giocare come alternativa da esterno destro sia come alternativa da mezzala.

Napoli su Milik

Il Napoli potrebbe andare a caccia di un centravanti qualora dovesse cedere Victor Osimhen, che piace dall'Europa all'Arabia, e senza il rinnovo le percentuali di cessione crescono esponenzialmente. Al posto del nigeriano potrebbe esserci il ritorno di Milik, con gli azzurri che avrebbero fatto già un sondaggio con la Juventus, che non ha chiuso le porte alla cessione. I bianconeri, anzi, avrebbero rilanciato chiedendo in cambio il cartellino del giovane esterno destro, Zanoli, per regalare ad Allegri un'alternativa a Weah.