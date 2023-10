Il simbolo dell'Inter di questa stagione è senza ombra di dubbio Lautaro Martinez, che da quest'anno indossa la fascia da capitano e che ha ripreso da dove aveva terminato la scorsa annata, a suon di gol e con grande leadership in campo e all'interno dello spogliatoio. Le sue qualità sono indiscusse, ma adesso sembra aver superato anche quel problema di continuità che ne aveva caratterizzato il rendimento negli anni precedenti. Le sue prestazioni hanno attirato nuovamente l'attenzione dei top club europei, che spesso hanno bussato senza successo alle porte della società nerazzurra.

Tra qualche mese potrebbe ripresentarsi lo stesso problema, con l'Atletico Madrid che avrebbe messo gli occhi ancora una volta sul Toro dopo i sondaggi fatti a vuoto negli anni scorsi.

Atletico Madrid su Lautaro

Lautaro Martinez ha cominciato questa stagione trascinando l'Inter in Italia e in Europa.

Il Toro comanda la classifica capocannonieri con ben nove reti realizzate in sette partite di campionato, oltre al gol segnato in Champions League decisivo per il pareggio nella prima giornata in casa della Real Sociedad.

L'attaccante argentino sarebbe finito nuovamente nel mirino dell'Atletico Madrid, che già negli anni scorsi aveva fatto qualche sondaggio, visto che piace molto a Diego Pablo Simeone.

La società nerazzurra sta trattando il rinnovo di contratto, a dimostrazione di come voglia puntare sul classe 1997 anche per il futuro ma il mercato è imprevedibile e dinanzi ad una proposta indecente questa verrà presa in considerazione. I Colchoneros vorrebbero mettere sul piatto il cartellino di Alvaro Morata e una cifra cash da 70 milioni di euro, mentre il club meneghino potrebbe prendere in considerazione solo se, oltre allo spagnolo, saranno messi sul piatto oltre 100 milioni di euro.

Juventus su Cristante

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo, soprattutto dopo la questione Paul Pogba, che rischia una lunga squalifica per doping. I bianconeri avrebbero messo gli occhi su Bryan Cristante, che la Roma potrebbe lasciare partire visto che in mezzo al campo ha delle alternative di livello. Non è da escludere che le due società possano intavolare uno scambio alla pari, con la Juve che metterebbe sul piatto il cartellino di uno tra Moise Kean e Milik.