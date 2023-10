Nelle scorse ore il laterale mancino dell'Inter Federico Dimarco a Sportmediaset ha parlato della corsa scudetto ponendo il Napoli come prima contendente ai nerazzurri per il tricolore, seguita in secondo piano da Milan e Juventus.

Anche l'ex portiere Sebastien Frey a Il Mattino ha parlato delle squadre che potrebbero vincere il campionato, ponendo l'Inter come prima rivale del Napoli.

Inter, Dimarco ha le idee chiare per lo scudetto: 'La prima rivale sarà il Napoli, poi Juventus e Milan'

Federico Dimarco, laterale dell'Inter è stato intervistato in esclusiva ai microfoni di Sportmediaset e parlando dello scudetto ha detto: "Rivali per lo scudetto?

Sicuramente il Napoli perché ha vinto l’anno scorso, poi ci sono Milan e Juve, lotteremo tutti fino alla fine per l’obiettivo".

Dimarco, parlando poi della possibilità di divenire una bandiera dell'Inter, ha detto: "Bandiera? Spero di sì, è il mio sogno, il mio sogno è giocare nell’Inter e non vedo alcun problema da qui in avanti". Parole, quelle di Dimarco, che testimoniano un attaccamento alla maglia dell'Inter importante e che di conseguenza scaccerebbero via le sirene provenienti dall'Inghilterra e che vorrebbero Chelsea e Manchester City interessate a lui.

Dimarco, ripercorrendo poi il percorso fatto nella scorsa annata dall'Inter in Champions League ha detto: "Quello che abbiamo fatto l’anno scorso è straordinario, non capita spesso di arrivare in fondo a una competizione così".

Il terzino nerazzurro, analizzando il percorso meno brillante fatto dall'Inter in campionato nella scorsa annata, ha focalizzato l'origine del problema sulla concentrazione venuta meno in determinati appuntamenti, nei quali secondo lui la squadra avrebbe dovuto focalizzarsi senza pensare troppo alle successive gare.

Il fluidificante classe '97 ha infine concluso la sua intervista facendo il punto sulla partita che l'Inter dovrà affrontare in campionato contro il Bologna, match che a detta di Dimarco sarà particolarmente complicato sia per l'avversario sia perché arriverà dopo la gara infrasettimanale col Benfica.

Inter, Frey: 'I nerazzurri possono raccogliere l'eredità del Napoli per lo scudetto ma ci sono anche Milan e Juve'

Anche Sebastien Frey, ex portiere della Fiorentina, ha parlato al quotidiano Il Mattino: "Inter favorita per lo Scudetto? L’Inter è una delle candidate a raccogliere l’eredità del Napoli. Tutti pensavano che la partenza di Lukaku, Brozovic e Dzeko avesse indebolito il gruppo, invece non è stato così.

Nel gruppone, però, non dimentichiamoci di Milan e Juve".

Frey, ha poi concluso il suo intervento parlando delle difficoltà palesate dal numero 1 della Juventus Szczesny in questo inizio stagione, sottolineando come il ruolo del portiere sia caratterizzato da questi alti e bassi.