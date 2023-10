La Juventus starebbe valutando la possibilità di rinforzare il suo centrocampo in previsione della stagione 2024-2025 e uno dei nomi seguiti da vicino è Bryan Cristante della Roma. La società bianconera è consapevole che il futuro professionale di Adrien Rabiot potrebbe essere lontano da Torino, soprattutto se Allegri dovesse lasciare i bianconeri, quindi si guarda attorno per un eventuale sostituto a centrocampo.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Cristante per la stagione 2024-2025

Bryan Cristante è un centrocampista versatile e molto apprezzato dal Football Director della società bianconera Cristiano Giuntoli.

La Roma lo ha acquistato dall'Atalanta nell'estate del 2019, pagando una cifra vicina ai 25 milioni di euro, più bonus. Recentemente la società romana gli ha prolungato l'intesa contrattuale fino a giugno 2027 e questo non agevola una sua cessione nel Calciomercato estivo, se non in caso di offerta di almeno 30 milioni di euro.

L'idea di spendere una somma del genere per un giocatore che nel 2024 compirà 29 anni pare comunque improbabile per la Juve, anche perché Giuntoli ha più volte dichiarato che la società bianconera - oltre a essere competitiva - deve avere sostenibilità dal punto di vista finanziario.

La Juventus potrebbe anche definire uno scambio di mercato con la Roma, offrendo il cartellino di Filip Kostic e aggiungendo eventualmente una somma cash, considerando la differente valutazione di mercato dei due giocatori.

In questa stagione finora Bryan Cristante sta contribuendo con prestazioni importanti, segnando gol e fornendo assist decisivi ai suoi compagni. L'arrivo di Paredes ha permesso a Mourinho di spostarlo in una posizione più avanzata, proprio per questo sta migliorando anche le sue statistiche nella fase realizzativa.

Il mercato della Juventus

La società bianconera starebbe valutando altri giocatori per rinforzare il centrocampo. In particolare piacerebbe Khephren Thuram, in scadenza di contratto con il Nizza a giugno 2025 e con una valutazione di mercato di 40 milioni di euro. Un altro giocatore seguito dalla società bianconera è Habib Diarra dello Strasburgo, che ha un prezzo di 20 milioni di euro.

Per il settore avanzato piace invece Domenico Berardi, che il Sassuolo lascerebbe partire per 30 milioni di euro.

Sulla fascia destra difensiva piacerebbe invece Sacha Boey del Galatasaray, il francese potrebbe arrivare come alternativa a Weah e ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro.