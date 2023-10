Nelle scorse ore, l'ex tecnico Fabio Capello ha parlato al Corriere della Sera di quella che potrebbe essere la corsa per lo scudetto, ponendo tra le favorite alla vittoria finale l'Inter, dalla rosa più profonda, e la Juventus, che senza le coppe avrebbe un vantaggio in termini di recupero fisico. Anche l'ex difensore della Juve Andrea Barzagli ha parlato a Radio Bianconera del ruolo che potrebbero rivestire gli uomini di Massimiliano Allegri nella lotta al tricolore, sottolineando come l'assenza di partite infrasettimanali dovrebbe aiutare i bianconeri a preparare al meglio le sfide di campionato.

Capello sulla lotta scudetto: "La Juventus senza coppe può concentrarsi sul campionato ma l'Inter resta la più forte"

L'ex tecnico Fabio Capello è stato intervistato nelle scorse ore dal Corriere della Sera ed ha parlato delle due squadre che vedrebbe più accreditate per lo scudetto, la Juventus e l'Inter: "È un torneo diverso rispetto a quello passato, quando il Napoli e il suo allenatore avevano compreso subito quale fosse la strada giusta per vincere. Il campionato attuale è più equilibrato: vedo in corsa l'Inter. La compagine di mister Simone Inzaghi, per come la vedo io, è più forte, il Milan è più strutturato rispetto all’anno scorso e la Juventus che, senza coppe, può concentrare gli sforzi sullo scudetto".

Restando in tema Juventus, Capello ha poi parlato di Massimiliano Allegri e del lavoro che sta svolgendo il tecnico toscano alla Continassa, difendendolo dalle accuse che spesso e volentieri riceve per il suo gioco poco propositivo e sottolineando come siano i giocatori di qualità a far vincere le partite e non gli schemi. Capello, parlando del Milan ha poi fatto notare come Pioli sia attualmente primo in classifica anche grazie all'esperienza e al carisma di uomini presenti in rosa come Olivier Giroud e Mike Maignan.

Capello ha poi analizzato la situazione delicata che sta attraversando il Napoli: secondo l'ex tecnico, sia i giocatori sia Rudi Garcia avrebbero il tempo necessario per ovviare agli errori commessi in questo inizio stagione balbettante trovando una via d'incontro per remare tutti versi la stessa direzione. Capello ha infine concluso la sua intervista parlando della Nazionale italiana e sottolineando in primis come Spalletti stia dando una direzione ben precisa alla squadra, lanciando poi una stilettata all'ex Mancini, evidenziando come lo stesso avrebbe dovuto parlare apertamente sull'offerta ricevuta dall'Arabia Saudita.

Juventus, Barzagli: "Per i bianconeri non giocare le coppe significa poter preparare al meglio le partite di campionato"

Anche Andrea Barzagli, ex calciatore della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera di quello che potrebbe essere il ruolo del club bianconero nella lotta scudetto: "Vantaggio nel non giocare le coppe? Dipende dai punti di vista, una squadra forte è abituata a gestire questo e ha una rosa ampia che può far fronte agli impegni. Di positivo, in ottica Juventus, c'è che in una settimana Allegri e i ragazzi possono preparare al meglio la partita di campionato, con l'obiettivo ovviamente di tornare a giocare al più presto in Europa"