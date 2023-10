È vigilia di campionato per il Crotone che va a caccia di punti nella settima giornata di Serie C: l'avversario sarà il Picerno. La gara, in programma domenica 8 ottobre, sarà anche una sfida tra due allenatori propensi in questa stagione a far giocare le rispettive squadre con il modulo 4-2-3-1. A poche ore dalla sfida è stato l'allenatore del Crotone Lamberto Zauli a prendere la parola della tradizionale conferenza stampa di presentazione al match e a spiegare di aspettarsi una partita difficile.

Crotone, obiettivo riscatto

Quello che si è presentato in conferenza stampa è un Lamberto Zauli consapevole del momento difficile della propria squadra, ma allo stesso tempo motivato in vista della gara contro il Picerno.

Il tecnico ha spiegato: "Il Picerno è una delle formazioni che la scorsa stagione mi ha maggiormente colpito. Sono cresciuti sono il profilo della qualità. Si tratta di una squadra allenata bene con le idee chiare in testa che sa ripartire, sa difendere, sa palleggiare. Mi aspetto una partita difficile, come tutte, non so quale strategia useranno, in passato hanno dimostrato di saper pressare alto e anche di saper aspettare l’avversario. Noi dobbiamo dare continuità ai nostri giocatori, mi auguro che questa gara sia quella giusta per il riscatto".

Zauli ha convocato tutti i giocatori

Mister Zauli potrà contare su tutta la rosa a disposizione il vista della gara della settima giornata. Nessuno è stato squalificato dal Giudice Sportivo, sono quindi 27 i calciatori convocati.

Sarà confermato il modulo, il 4-2-3-1. Saranno sicuramente della gara Dini e Giron, così come Petriccione e Gomez. Potrebbe partire ancora dalla panchina D'Errico. A centrocampo Felippe potrebbe essere titolare al posto di Vitale.

I precedenti

I precedenti tra Crotone e Picerno sono due, entrambi relativi alla passata stagione.

A Picerno il match d'andata del torneo 2022-2023 si era concluso per 1-1 con gol di Santarcangelo per i padroni di casa e D'Errico per i calabresi. Nella sfida del girone di ritorno a Crotone a vincere era stata la formazione pitagorica per 1-0, in una gara combattuta decisa da un gol di calcio di rigore dell'attaccante Gomez.

Le due squadre non si sono mai affrontate in altre categorie rispetto alla Serie C. In questo terzo confronto assoluto il Picerno arriverà forte del terzo posto in classifica, a discapito della tredicesima posizione dei calabresi.

La sfida sarà diretta dall'arbitro Ubaldi della sezione di Roma 1.