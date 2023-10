Poche ore ancora dopo di che la Juventus andrà in campo nel posticipo serale della nona giornata a San Siro, nella casa del Milan.

Parecchi i dubbi di formazione che si porta dietro Massimiliano Allegri, che nell'ultimo allenamento prima del match ha alternato sia Moise Kean che Dusan Vlahovic al fianco di Arek Milik, presso che certo di una maglia da titolare. Allo stato attuale, il nazionale italiano sarebbe in vantaggio sul centravanti serbo per affiancare il polacco dal primo minuto.

Chiesa e Vlahovic i jolly di Allegri

Sia Dusan Vlahovic che Federico Chiesa hanno recuperato dai rispettivi acciacchi (lombalgia e indurimento del polpaccio) e sono stati per tanto convocati dal tecnico livornese, che allo stato attuale sarebbe però intenzionato a non schierare nessuno dei due dal primo minuto.

Il centravanti serbo si è allenato quasi tutta la settimana col resto del gruppo, è sicuramente più in condizione dell'esterno azzurro che ha svolto il lavoro col resto dei compagni soltanto nell'ultimo allenamento prima della partenza per Milano. Se in un primo momento Vlahovic sembrava destinato a partire dall'inizio con staffetta già annunciata con Moise Kean - lo stesso Allegri nella conferenza della vigilia ha evidenziato come l'ex Fiorentina non abbia i 90 minuti nelle gambe - nelle ultime ore starebbe invece prendendo quota l'ipotesi di vedere l'ex PSG in campo dal primo minuto accanto ad Arek Milik in un attacco inedito per i bianconeri. Chiesa e Vlahovic dunque potrebbero sedere in panchina ed essere pronti a subentrare a gara in corso.

Assenze in difesa e a centrocampo

Tante le assenze per Allegri che per il big match di stasera dovrà rinunciare, oltre ai lungo degenti De Sciglio e Alex Sandro, anche a Danilo, infortunatosi nei match infrasettimanali con il Brasile. Defezioni pesanti, queste però saranno strutturali per tutto l'anno, anche a centrocampo, dove in attesa di poter intervenire nel mercato di gennaio il club non potrà contare su Nicolò Fagioli e Paul Pogba, il primo squalificato nell'ambito del caso scommesse illegali e il secondo in attesa di giudizio e sospeso per violazione delle norme anti-doping.

In difesa si ripartirà da Federico Gatti e Gleison Bremer, al posto di Danilo toccherà a Daniele Rugani. A centrocampo sulla destra ci sarà Timothy Weah, mentre Weston McKennie verrà dirottato nel ruolo di mezzala. Insieme al numero 16 juventino agiranno i titolarissimi Manuel Locateli e Adrien Rabiot. Il francese, questa sera, sarà anche capitano della Juventus per la prima volta in carriera.

A completare la mediana sulla sinistra, invece, ci sarà Filip Kostic.

La probabile formazione della Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Kean.