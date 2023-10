Inter e Napoli potrebbero mettere a segno delle operazioni di mercato molto importanti nelle prossime sessioni.

I nerazzurri avrebbero intenzione di ingaggiare una punta se Marko Arnutovic e Alexis Sanchez non dovessero dare delle garanzie dal punto di vista fisico, il nome più gettonato al riguardo sarebbe quello di Mehi Taremi del Porto. Per quanto riguarda le uscite, il Newcastle potrebbe invece fiondarsi su Nicolò Barella per creare una coppia tutta italiana con Sandro Tonali.

Il Napoli invece starebbe pensando di affidare la panchina ad un ex Inter, Antonio Conte, dopo un avvio poco entusiasmante di Rudi Garcia.

Le strategie nerazzurre: i destini di Taremi e Barella

L'Inter potrebbe accelerare i contatti per Taremi e preparare l'assalto a gennaio. L'attaccante sarebbe stato sondato anche in estate: il suo contratto è in scadenza nel 2024 ma non dovrebbe essere rinnovato, da qui una possibile offerta da 10-15 milioni di euro, al ribasso rispetto al reale valore del calciatore proprio perchè il contratto coi lusitani va ad esaurimento.

L'attaccante è molto stimato da Simone Inzaghi che lo ritiene congeniale per il suo progetto tecnico. La trattativa potrebbe subire un'accelerata perché Marko Arnautovic e Alexis Sanchez non hanno soddisfatto le aspettative. Proprio l'infortuno dell'ex Bologna avrebbe fatto scattare l'allarme tra i dirigenti milanesi.

Questi ultimi potrebbero poi trovarsi sul piatto un'offerta allettante per Nicolò Barella. Sulle tracce dell'ex Cagliari ci sarebbe il Newcastle del fondo Pif che sarebbe disposto a staccare un assegno da circa 90 milioni di euro. Cifra che farebbe vacillare l'Inter perchè sarebbe in grado di realizzare una netta plusvalenza e di investire i soldi incassati proprio sul mercato del futuro.

I Magpies sognano un centrocampo tutto italiano con Tonali e Barella.

Conte ambito dal Napoli

Un ex Inter potrebbe ripartire da Napoli. Si tratterebbe di Antonio Conte che sarebbe l'obiettivo primario di Aurelio De Laurentiis se dovesse decidere di esonerare Rudi Garcia. Le prestazioni della squadra sotto la guida del tecnico francese non hanno assolutamente soddisfatto il presidente dei partenopei che vorrebbe il tecnico salentino per provare a rivincere nuovamente lo scudetto.

Conte ha terminato la sua ultima esperienza con il Tottenham e sarebbe alla ricerca di un progetto allettante ma le sue pretese economiche sono come sempre molto onerose. Il tecnico sarebbe stato accostato anche all'Inter quando Simone Inzaghi ha avuto delle difficoltà nella scorsa stagione. Il suo nome rimane sempre in orbita nerazzurra se l'attuale tecnico non dovesse essere confermato a fine stagione nonostante il fresco rinnovo di contratto.