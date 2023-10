Il nome di Alvaro Morata continua prepotentemente a circolare in casa Juventus.

Lo spagnolo è in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid e potrebbe rappresentare un'occasione di mercato a parametro zero. L'inizio di stagione dimostra come lo spagnolo sia ancora decisivo ad alti livelli: 5 gol in campionato, 2 in Champions League, per un totale di 7 gol fino ad adesso, dati che dimostrano come sia al momento uno dei più calciatori più decisivi e in forma del calcio europeo.

La Juventus potrebbe valutare il suo ingaggio anche in considerazione del fatto che lo spagnolo ritornerebbe volentieri a Torino dopo averci giocato dal 2014 al 2016 e al dal 2020 al 2022.

Morata potrebbe approdare a parametro zero alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'ingaggio di Alvaro Morata per la stagione 2024-2025. Già nella sessione estiva lo spagnolo era stato accostato alla Juventus ma anche all'Inter, alla fine è rimasto in Spagna giocandosi le proprie carte all'Atletico Madrid anche in considerazione degli Europei che disputerà con la nazionale. E adesso sta ripagando la fiducia della società a suon di gol.

La società bianconera valuterebbe il suo acquisto nell'eventualità una delle punte disponibili attualmente dovesse lasciare Torino. L'Atletico Madrid intanto vorrebbe lavorare al prolungamento di contratto così da cercare di monetizzare dal suo cartellino ma non ci sarebbero ancora trattative fra le parti.

Morata può agire da prima o seconda punta ma anche sulla fascia e si adatterebbe sia nel caso di un 3-5-2 che di un 4-3-3.

Il mercato sulla mediana

La Juventus è al lavoro per definire rinforzi anche sulla mediana già nel mercato di gennaio. La squalifica in cui probabilmente incapperà Paul Pogba potrebbe infatti imporre alla società di agire nel reparto, con i nomi di Habib Diarra dello Strasburgo e di Khephren Thuram del Nizza - quest'ultimo in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese - sempre in cima alla lista: i due calciatori della Ligue 1 costano 20 e 40 milioni di euro, il club li segue già da un anno.

In lizza ci sarebbe anche Lazar Samardzic dell'Udinese che costa attorno ai 25 milioni di euro: il reparto bianconero ha bisogno di qualità e fisicità (di fatto in rosa non c'è nessun calciatore con le caratteristiche di Adrien Rabiot), da qui la necessità di intervenire sul mercato.