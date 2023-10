Domenica pomeriggio si giocherà il big match tra Inter e Roma e la partita, oltre ad essere uno scontro diretto, segnerà il ritorno da avversario di Romelu Lukaku, centravanti belga protagonista di un'estate di mercato contrassegnata da diverse decisioni che lo hanno reso inviso dalla tifoseria nerazzurra. Il bomber da Antwerpen però, si presenterà a San Siro con numeri che testimoniano uno stato di forma che il bomber classe '93 non attraversava dal 2020.

I tifosi dell'Inter attendono con ansia il ritorno da avversario di Lukaku ma il belga non è cosi in forma dal 2020

L'Inter si appresta ad accogliere domenica pomeriggio la Roma a San Siro in quello sarà il big match che segnerà il ritorno di Romelu Lukaku come avversario. Un evento atteso dai tifosi nerazzurri ormai da settimane, pronti a "vendicare" con fischi e fischietti lo sgarbo di mercato effettuato dal belga nei confronti della "Beneamata" nella scorsa estate. Tuttavia, i numeri del centravanti da Antwerpen testimonierebbero una forma fisica ed una confidenza con il gol che potrebbero rendere più complicata del previsto la giornata per l'Inter ed i suoi supporter. Lukaku infatti arriverà a San Siro con un bottino di 10 gol realizzati in stagione su appena 8 partite disputate tra Serie A ed Europa League.

Una media reti confrontata con le gare giocate da 0.80, numeri che il belga è riuscito a superare solamente due volte nella sua carriera, con il Manchester United nel 2017 e proprio con l'Inter di Antonio Conte nel 2020. In quella stagione "Big Rom" chiuse l'annata con 24 reti segnate, 10 assist e laureandosi campione d'Italia con la maglia nerazzurra addosso.

Inter, come Inzaghi può fermare Lukaku? gabbia sul belga e coperture preventive l'unica soluzione

I numeri di Romelu Lukaku certamente non sono passati inosservati al tecnico dell'Inter Simone Inzaghi che per la sfida di domenica contro la Roma potrebbe studiare almeno un paio di soluzioni per cercare di arginare la strapotenza del belga.

Innanzitutto il manager piacentino potrebbe posizionare Barella ad uomo sul centravanti classe '93: il sardo, al netto di una differenza fisica notevole, ha gamba e letture difensive adatte per tamponare quei palloni che la Roma ama giocare sulla figura di Lukaku. Oltre a questo, un raddoppio costante di Calhanoglu e l'uscita di uno dei 3 difensori arretrati, potrebbe aiutare l'Inter a costruire una vera e propria gabbia intorno all'attaccante belga. Ovviamente saranno fondamentali per la formazione nerazzurra quelle che ad oggi vengono chiamate le letture preventive: diagonali difensive a centrocampo e traiettorie di passaggio offuscate potrebbero risultare determinanti per non permettere a Lukaku di ricevere palloni puliti da controllare e smistare per i propri compagni.