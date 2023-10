La dirigenza della Juventus starebbe considerando un possibile colpo a parametro zero nella prossima estate ed il nome nuovo sarebbe quello di Matteo Darmian, giocatore dell'Inter, che il 30 giugno 2024 andrà in scadenza di contratto e oggi sembrerebbe chiuso nel suo ruolo dall'acquisto di Benjamin Pavard.

L'idea della Juventus: Matteo Darmian dall'Inter a parametro zero

Con l'arrivo a Milano nella scorsa estate di Pavard, il jolly nerazzurro si starebbe vedendo chiudere gli spazi per un futuro con la maglia dell'Inter, a meno di accettare un ruolo da comprimario; la dirigenza dell'Inter non avrebbe ancora deciso per un rinnovo del contratto del giocatore, che andrebbe pertanto in scadenza di contratto a fine giugno 2024.

Sul giocatore in queste settimane si sarebbe manifestato l'interesse della Juventus, che potrebbe avviare già a gennaio i contatti con gli agenti del giocatore per un'accordo per un suo trasferimento in estate. Molto dovrebbe dipendere dall'eventuale proposta dei nerazzurri per un rinnovo che - se dovesse arrivare - potrebbe chiudere la situazione per un'eventuale trasferimento di Matteo Darmian, considerato comunque uno dei fedelissimi del tecnico Simone Inzaghi.

Inter-Bologna: Frattesi potrebbe rientrare in panchina

Nella prossima gara di campionato contro il Bologna in casa a San Siro i nerazzurri potrebbero ritrovare due pezzi importanti del centrocampo, con il ritorno almeno in panchina sia di Stefano Sensi che di Davide Frattesi, il quale sembrerebbe aver smaltito l'affaticamento alla coscia sinistra patito nella gara contro il Sassuolo.

I due giocatori dovrebbero partire comunque dalla panchina per lasciare spazio ai titolari di centrocampo che dovrebbero essere Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan, anche se nelle ultime ore sembrerebbe esserci la possibilità di un turno di riposo per il turco che potrebbe lasciare spazio sulla mediana a Kristian Asslani.

Sulle fasce dovrebbero partire Denzel Dumfries a destra e Dimarco a sinistra, anche se Carlos Augusto sembrerebbe in ballottaggio per partire dal primo minuto al posto dell'esterno italiano.

In attacco dovrebbe esserci spazio per la coppia gol Lautaro-Thuram, con Sanchez che potrebbe dare il cambio nella ripresa. Per quanto riguarda la linea difensiva, dovrebbe essere composta da Yann Sommer in porta, e da destra a sinistra Pavard, Acerbi e Bastoni.