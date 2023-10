Secondo le ultime di mercato, la Juventus seguirebbe con attenzione il nome di Oscar Gloukh, trequartista israeliano in forza al Salisburgo che piacerebbe anche al Real Madrid. Il club bianconero, inoltre, vorrebbe acquisire dal Nizza Khéphren Thuram, mediano francese sul quale però sempre più società blasonate avrebbero posato il loro sguardo.

Juventus, Giuntoli avrebbe messo nel mirino il gioiellino del Salisburgo Oscar Gloukh

La Juventus, nelle prossime sessioni di mercato, potrebbe tentare l'acquisto di un trequartista e fra i tanti nomi osservati dal direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli ci sarebbe anche quello di Oscar Gloukh.

Classe 2004 ed originario di Rehovot, Israele, Gloukh attualmente milita nel Salisburgo, club austriaco che lo sta lentamente inserendo nella rotazione dei titolari. In questa stagione e tra tutte le competizioni, Gloukh è riuscito a collezionare appena 655 minuti di gioco spalmati su 13 partite complessive, un bottino piuttosto povero nel quale però vanno inseriti 3 reti ed altrettanti assist. Numeri che suggerirebbero un certo feeling con la porta avversaria del giovane trequartista israeliano e che renderebbero il suo profilo appetibile non solo per la Juventus ma anche per due big del calcio spagnolo, il Barcellona ed il Real Madrid. In tutto questo il Salisburgo, forte del contratto che lo lega a Gloukh fino al prossimo 2027, valuterebbe attualmente il suo gioiellino circa 10 milioni di euro, una cifra che oggettivamente potrebbe subire un'impennata nel corso della stagione qualora lo stesso Gloukh continuasse ad implementare il suo bottino di gol e assist.

La Juventus, in ogni cas,o terrebbe sotto osservazione anche altri profili per rinforzare la mediana come Georgiy Sudakov, trequartista ucraino dello Shakhtar Donetsk.

Juventus, Khéphren Thuram sarebbe uno dei primi obiettivi per gennaio ma sul francese potrebbe piombare il Newcastle

La Juventus, oltre ad un trequartista per legare il gioco, starebbe cercando per gennaio anche un mediano che potrebbe prendere le veci di Paul Pogba qualora quest'ultimo venisse squalificato per doping, e il nome che piacerebbe maggiormente ai bianconeri resterebbe quello di Khéphren Thuram.

Il figlio d'arte dell'ex difensore bianconero Lillian, oltre ad aver catturato l'attenzione del club bianconero, piacerebbe anche a diversi club, ultimo dei quali il Newcastle, società britannica recentemente passata sotto il controllo di un fondo arabo. Il costo di Thuram attualmente si avvicinerebbe ai 40 milioni di euro e le tante concorrenti sul classe 2001 potrebbero rendere sempre più complicato il suo acquisto da parte della Juventus.