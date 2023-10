Il pareggio contro l'Atalanta ha alimentato discussioni e preoccupazioni tra i tifosi della Juventus, che si stanno chiedendo se Massimiliano Allegri rimarrà alla guida della squadra o se il club opterà per un cambiamento per la stagione 2024-2025.

Se la Juventus dovesse davvero considerare un cambio di allenatore, una delle possibilità più concrete sembra essere Zinedine Zidane. Tuttavia, ci sono alcune condizioni da rispettare, tra cui l'aspetto economico e le garanzie tecniche. Dopo due anni sabbatici, Zidane potrebbe essere pronto a fare il suo ritorno nell'ambito dell'allenamento, questa volta lontano dalla sua amata Madrid.

Il tecnico Zidane non avrebbe accettato l'offerta di allenare la nazionale dell'Arabia Saudita

La scorsa estate, Zidane avrebbe rifiutato l'opportunità di allenare la Nazionale dell'Arabia Saudita, con la scelta finale che è ricaduta su Roberto Mancini. Il suo sogno era quello di diventare il commissario tecnico della Nazionale francese, ma al momento questo rimane nel cassetto. Un'alternativa potrebbe essere l'Olympique Marsiglia.

L'Olympique Marsiglia ha recentemente nominato Gennaro Gattuso come allenatore in sostituzione di Marcelino. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare radicalmente se il proprietario attuale, Frank McCourt, decidesse di vendere le quote societarie a investitori sauditi che hanno l'intenzione di trasformare l'Olympique in una specie di "Newcastle di Francia".

In questo scenario, la pista dell'Olympique Marsiglia potrebbe diventare molto concreta per Zidane.

I possibili nomi per il dopo Allegri: ci sarebbero anche Tudor, Thiago Motta, Palladino e Conte

Come anticipato ad inizio articolo, la Juventus valuterebbe l'ingaggio di Zidane ma non è l'unico tecnico che piacerebbe per la panchina della squadra bianconera.

Si valutano tecnici che hanno già una buona esperienza nel campionato italiano coeme Igor Tudor, Thiago Motta e Raffaele Palladino, ma non solo. Nelle ultime settimane si è ritornato a parlare di Antonio Conte, un tecnico che ha dimostrato a Torino di saper iniziare un nuovo progetto sportivo e portare la mentalità vincente.

Potrebbe rappresentare l'ideale per i tanti giovani della rosa bianconera. Inoltre rimarrebbe a Torino, città dove vive attualmente con la propria famiglia. Fra l'altro la proprietà e la nuova dirigenza ha un ottimo rapporto con il tecnico, che è stato invitato di recente all'Allianz Stadium di Torino per assistere al match contro la Lazio. Per questo non sarebbe da scartare la possibilità che la Juventus si affidi a Conte anche per riportare entusiasmo fra i tifosi bianconeri, gran parte dei quali delusi dal gioco e dai risultati della Juventus delle ultime stagioni.