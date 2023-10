Le ultime indiscrezioni di mercato suggeriscono che Samuel Iling-Junior potrebbe lasciare la Juventus nel mercato di gennaio e ciò potrebbe agevolare l'arrivo a Torino a Domenico Berardi.

Il centrocampista laterale inglese è in scadenza di contratto a giugno 2025, al momento non si parla di prolungamento di contratto, anche per questo la società bianconera potrebbe agevolare una sua cessione a gennaio così da cercare di monetizzare dal suo cartellino. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro, cifra che sarebbe eventualmente investita da bianconeri per Berardi del Sassuolo.

La società emiliana lo valuta attualmente 30 milioni di euro, ma potrebbe accettare una base più bassa con l'aggiunta di bonus fino ad arrivare alla somma richiesta.

La Juventus valuterebbe la partenza di Iling-Junior

Samuel Iling-Junior avrebbe dei corteggiatori nel campionato inglese, una delle società interessate è il Brighton, che non avrebbe problemi ad investire 20 milioni di euro per il suo cartellino. La sua non sarebbe una cessione gradita dai tifosi bianconeri, i quali considerano l'inglese un giocatore che può ancora crescere molto e migliorare, avendo 20 anni.

Non è da scartare la possibilità che a partire alla fine sia Filip Kostic, ma anche in questo caso dovrebbe arrivare un'offerta da almeno 20 milioni di euro per lasciarlo andare.

Fra le società interessate al serbo ci sarebbe il Tottenham, che deve sostituire Perisic, infortunato al ginocchio e potrebbe puntare sul giocatore della Juventus. C'è chi ipotizza anche uno scambio di mercato fra Kostic e il centrocampista danese Hojbjerg, con la società bianconera che dovrebbe aggiungere circa 10 milioni di euro considerando la differente valutazione di mercato dei cartellini dei due giocatori.

Tale ipotesi potrebbe prendere quota in caso di conferma della squalifica di Paul Pogba per la positività al testosterone dopo le contro analisi attese il 5 ottobre.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus starebbe valutando dei rinforzi a centrocampo anche per il Calciomercato estivo: ai bianconeri piacerebbe Khephren Thuram del Nizza ma anche Habib Diarra dello Strasburgo.

Per gennaio invece potrebbe arrivare anche un giocatore per il settore difensivo, serve un terzino destro che faccia l'alternativa a Weah. Il nome che piace alla società bianconera è quello di Sacha Boey, francese del Galatasaray che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro.