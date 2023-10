Secondo alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna il centrocampista americano della Juventus Weston McKennie piacerebbe al Borussia Dortmund. La società tedesca potrebbe presentare un'offerta per lo statunitense, che però difficilmente lascerà Torino nel mercato di gennaio, anche perché la Juve potrebbe perdere per squalifica nei prossimi mesi Paul Pogba e Nicolò Fagioli. Per il primo c'è oramai la certezza delle controanalisi che hanno confermato la positività a una sostanza dopante, mentre per il giovane italiano invece potrebbe arrivare una sanzione dal Giudice Sportivo se fosse confermato il suo coinvolgimento nelle scommesse su piattaforme illegali.

McKennie piace al Dortmund ma difficilmente lascerà Torino a gennaio

Weston McKennie piace al Borussia Dortmund. La società tedesca potrebbe presentare un'offerta per il giocatore della Juventus nel mercato di gennaio, anche se sembra molto difficile che la società bianconera lasci partire il centrocampista statunitense a metà stagione.

Peraltro in questo inizio di campionato mister Allegri sta impiegando spesso il calciatore texano, non solo nella sua consueta posizione a centrocampo ma anche come laterale destro.

Diversi giornali sportivi italiani, peraltro, parlano di un possibile prolungamento di contratto con la Juventus per il giocatore americano, in quanto la sua intesa contrattuale è in scadenza a giugno 2025.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe anzi rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. Ain particolare sarebbero due i giocatori che la Juve sta valutando oramai da diversi mesi: uno su tutti è Habib Diarra, centrocampista dello Strasburgo che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro. L'altro nome che potrebbe approdare a Torino è Khephren Thuram del Nizza, in scadenza di contratto a giugno 2025 con la società francese.

Da valutare è inoltre il possibile arrivo di un rinforzo per il settore avanzato. Continua a circolare in tal senso il nome di Domenico Berardi, se il Sassuolo decidesse lasciarlo partire a un prezzo minore rispetto ai 30 milioni di euro richiesti ad agosto: ma anche in questo caso pare difficile che il club emiliano voglia privarsi a stagione in corso del proprio giocatore più rappresentativo. L'alternativa potrebbe quindi essere un ritorno di Federico Bernardeschi, centrocampista offensivo del Toronto che potrebbe approdare in bianconero in prestito con diritto di riscatto.