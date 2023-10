In queste ore la Juventus si è ritrovata alla Continassa per proseguire la preparazione in vista della gara contro il Milan. Nell’ultima seduta sono arrivate buone notizie per Massimiliano Allegri poiché Federico Chiesa ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo. Il numero 7 juventino è tornato a lavorare con i compagni dopo 14 giorni.

Il giocatore si era fermato nella seduta del 5 ottobre scorso ed era stato subito sottoposto ad accertamenti che non avevano evidenziato lesioni muscolari. In queste settimane, però, il giocatore ha sempre sentito un fastidio, tanto da dover tornare in anticipo a Torino dopo la convocazione in nazionale.

Nonostante i miglioramenti comunque sembra difficile che Chiesa contro il Milan possa partire dal primo minuto, ma per Allegri sarà comunque importante poterlo avere a disposizione per la panchina.

Weah sulla destra

Massimiliano Allegri, per la gara contro il Milan, dovrà fare i conti con una situazione di emergenza in difesa e a centrocampo. Infatti, nella retroguardia bianconera non ci saranno Danilo e Alex Sandro. I due brasiliani sono alle prese con fastidi muscolari e rientreranno solo nelle prossime settimane. Dunque, a disposizione della Juventus ci saranno solo Federico Gatti, Gleison Bremer e Daniele Rugani più il giovane Dean Huijsen, unico difensore in panchina.

Anche a centrocampo la coperta è corta viste le assenze di Paul Pogba e Nicolò Fagioli.

Per questo motivo, Allegri sposterà Weston McKennie nel ruolo di mezzala e sulla corsia di destra ci sarà l’inserimento di Timothy Weah. A completare la mediana giocheranno Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Invece a sinistra c’è abbondanza e Allegri deve scegliere tra Filip Kostic, Andrea Cambiaso e Samuel Iling-Junior: questo dubbio si risolverà solo nelle ore prima della partita contro il Milan.

Vlahovic titolare

Per l’attacco della Juventus la sosta per le nazionali ha portato buone notizie. Infatti nel corso di queste settimane, Dusan Vlahovic ha potuto lavorare per ristabilirsi dalla lombalgia che lo ha fermato nelle gare contro Atalanta e Torino. Vlahovic adesso sta bene e lavora in gruppo da più di una settimana.

Dunque, contro il Milan, il serbo sarà in campo dal primo minuto.

Adesso resta da capire chi lo affiancherà, visto che la sensazione è che Chiesa parta dalla panchina, per subentrare eventualmente nel secondo tempo del match: inizialmente dovrebbe giocare uno fra Moise Kean e Arek Milik.