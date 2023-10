Nelle scorse ore il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è stato costretto a chiudere la sezione dei commenti sui propri social dopo gli insulti ricevuti a seguito del suo coinvolgimento nel caso scommesse.

Una vicenda che secondo il giornalista sportivo Massimo Pavan, intervenuto su Tuttojuve.com, avrebbe assunto i caratteri di una caccia alle streghe nei confronti di un calciatore che soffrirebbe di un problema serio come la ludopatia. Infine, anche il giornalista Luigi Chiarello parlando del caso Fagioli si è detto preoccupato in merito alla fonte da cui sono uscite le notizie, vale a dire un pregiudicato come Fabrizio Corona.

Juventus, Fagioli dopo il caso scommesse chiude la sezione dei commenti sui propri account social

Il centrocampista della Juventus Nicolò Fagioli è finito al centro di uno scandalo relativo al calcio scommesse che potrebbe costargli una lunga squalifica. La notizia, fatta trapelare dall'ex paparazzo Fabrizio Corona, ha dunque scatenato una nuova ondata di sdegno sul web che ha costretto Fagioli a chiudere la sezione dei commenti sui propri profili social. Sull'account Instagram infatti, non sono più presenti i messaggi postati dagli utenti prima che esplodesse il caso relativo alle scommesse e non è neanche più possibile commentare quanto postato dal calciatore. Alcuni tifosi, pur di criticare aspramente il comportamento di Fagioli, hanno scelto di prendersela con la sua fidanzata Giulia Bernacci, tempestando il suo account con improperi riferiti evidentemente al compagno nonché calciatore della Juventus.

Juventus, Pavan difende Fagioli: 'Indignato dal trattamento che sta subendo, non andrebbe nemmeno squalificato'

Del caso Fagioli ha voluto dire la propria opinione anche il giornalista sportivo Massimo Pavan che su Tuttojuve.com ha detto del centrocampista della Juventus: "Sono sdegnato dal trattamento mediatico a Fagioli. Non andrebbe nemmeno squalificato.

Ci sono casi e casi, questo ragazzo ha un problema e l'ha esternato anche per farsi aiutare e che fai lo squalifichi? Sarebbe da folli, il suo appiglio è il calcio e secondo me può essere un bell'esempio di come si esce da un problema facendo sport, ma aiutandolo, non demonizzandolo e squalificandolo".

Juventus, Chiarello: 'Caso Fagioli in fase preliminare, mi spaventa però che le notizie arrivino da un pregiudicato come Corona'

Infine, anche il giornalista Luigi Chiarello ai microfoni di Fuori di Juve ha parlato del caso Fagioli, dicendo quanto segue: "Il caso Fagioli al momento è nella fase preliminare. Il centrocampista si è autodenunciato presso la Procura della Figc. Non capisco la grande sorpresa dei giornali per una vicenda che risale a giugno scorso, anche se siamo abituati a queste cose quando c'è di mezzo la Juventus. Mi spaventa però il fatto che queste notizie arrivino da un pregiudicato come Corona".