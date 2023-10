"Chi potrebbe essere un sostituto di Pogba? Diarra piace a tanti club": questo l'incipit delle dichiarazioni rilasciate dall'intermediario Michele Fratini a Calcio Totale. Cristiano Giuntoli e lo staff della Juventus sono dunque alla ricerca del sostituto di Paul Pogba ma il club nel giro di qualche mese rischia di dover fare i conti anche con un'altra defezione a centrocampo, quella di Nicolò Fagioli, coinvolto dal caso scommesse su siti illegali.

Oltre ad Habib Diarra che gioca nello Strasburgo, il club valuterebbe anche altri profili, su tutti quello di Andrea Colpani del Monza e di Khephren Thuram del Nizza.

Diarra, Colpani e Thuram: il casting della Juve per il dopo Pogba

"Diarra è attenzionato dalla Juventus perché è molto bravo nelle ripartenze, ha qualità e lo Strasburgo chiede 20 milioni. Se va via Pogba la Juventus guadagna 30 milioni, 20 per Diarra e 10 forse per un altro. Poi Giuntoli sta seguendo anche Khephren Thuram che piace alla Juventus. Poi c’è Colpani del Monza, un altro giocatore che la Juventus sta seguendo con attenzione" ha proseguito Fratini, certo dunque di come lo staff bianconero stia seguendo più di un calciatore per rinforzare la mediana. Ma che tipo di innesto serve davvero alla Juventus?

Che cosa manca alla Juventus e quale tipo di calciatore servirebbe

Con il quasi certo addio di Paul Pogba, trovato positivo al Dhea - un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - il centrocampo bianconero perde innanzitutto in qualità.

L'unico altro calciatore che appare in grado di assicurarla, o quanto meno appariva lo scorso anno date le non brillanti prestazioni fornite fin qui nella stagione in corso, sembra essere Nicolò Fagioli, ma anche lui rischia a breve di salutare la Serie A causa di una possibile squalifica.

Da questo punto di vista appaiono certamente congeniali Andrea Colpani del Monza ma anche Lazar Samardzic dell'Udinese che Frati non ha direttamente nominato ma che dovrebbe fare comunque parte del taccuino di Cristiano Giuntoli: entrambi presentano la qualità che servirebbe alla mediana bianconera combinandogli però anche doti da centrocampisti totali, che sanno inseguire l'uomo quando serve o abbassarsi a protezione della difesa.

Entrambi posseggono inoltre un ottimo tiro da fuori area, altro fondamentale in cui la rosa bianconera appare ad oggi decisamente carente.

Quelli Diarra e Thuram appaiono comunque dei profili molto interessanti e sarebbero più congeniali qualora il club decidesse di puntellare la rosa inserendo un altro elemento con caratteristiche simili a quelle di Adrian Rabiot, che coniuga grande forza fisica ed atletismo alla capacità di tagliare in due il campo con le proprie accelerate: ad oggi non c'è un suo doppione in squadra, a Cristiano Giuntoli il compito di dettare le priorità.