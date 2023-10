Serhou Guirassy è il nome nuovo di casa Juventus per rinforzare il settore avanzato: 13 gol nelle prime 7 partite di Bundesliga con la maglia dello Stoccarda testimoniano di per se come ci si trovi dinnanzi ad uno dei centravanti più in forma in assoluto a livello europeo, da qui il possibile interesse per lui dalle parti della Continassa.

Il direttore sportivo dello Stoccarda, Fabian Wohlgemuth, in un'intervista a 'Sport1' ha recentemente dichiarato che non è autorizzato a commentare il contenuto contrattuale di Guirassy esprimendo tuttavia la volontà di fare tutto il possibile per trattenerlo nel club.

Guirassy potrebbe approdare alla Juventus

"Non sono autorizzato a commentare il contenuto contrattuale. Vedremo cosa succederà in futuro. Faremo sicuramente tutto il possibile per assicurarci che rimanga a lungo con noi" ha in particolare dichiarato in riferimento ad un contratto, quello di Guirassy, che presenta una clausola rescissoria da 20 milioni di euro, una cifra abbordabile e non fuori mercato date anche le valutazioni che circolano ormai a certe latitudini.

Centravanti guineano naturalizzato francese, classe 1996, ama giocare punta centrale ma sta dimostrando una certa abilità anche a partire dalla sinistra per poi accentrarsi all'occorrenza. Al di là della clausola, il suo contratto con la squadra tedesca scade nel 2026, la Juventus ma anche i grandi club d'Europa restano alla finestra: di certo seguiranno l'evolversi del campionato di Guirassy per valutare se sarà in grado di mantenere il pazzesco rapporto partite giocate-gol.

Il mercato della Juventus passerà dal centrocampo

Nel mercato di gennaio la Juventus lavorerà soprattutto per rinforzare il centrocampo: con la probabile squalifica di Paul Pogba, trovato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone bandito circa 10 anni fa dalla normativa antidoping, e il caso deflagrato attorno a Nicolò Fagioli, che potrebbe essere squalificato dalla giustizia sportiva per aver scommesso su siti illegali, Cristiano Giuntoli è chiamato a fare la spesa per infoltire anche solo numericamente la mediana.

Habib Diarra dello Strasburgo, Khephren Thuram del Nizza e Lazar Samardzic sono i tre profili in cima alla lista dei desideri del Ds Giuntoli: tre valutazioni diverse, (circa 20, circa 40 e tra 25 e 30 milioni di euro) tre tipi di calciatori differenti, i primi due più fisici, il serbo dell'Udinese invece più tecnico e dotato di tiro da fuori, lo staff bianconero dovrà dunque stilare una lista di priorità di ciò di cui si ha più bisogno per poi affondare il colpo.