La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e Calciomercato in previsione di gennaio. Altra esigenza della società bianconera è quella di valutare il futuro professionale dei giocatori, in scadenza di contratto più o meno vicina. Fra questi spicca Federico Chiesa, che ha un'intesa contrattuale con la società bianconera fino a giugno 2025. Un inizio di stagione importante per il centrocampista, che ha già segnato 4 gol ma che sta avendo alcuni problemi muscolari che hanno portato lo staff medico della nazionale italiana a rimandarlo a Torino.

Sul futuro professionale di Chiesa hanno espresso la loro opinione diversi utenti di calciomercato.it, utilizzando un sondaggio recentemente lanciato dal noto sito di informazione sportiva. Ai tifosi è stato chiesto cosa dovrebbe fare la Juventus in merito a Chiesa, se prolungargli il contratto o se eventualmente considerare una sua cessione, a gennaio o eventualmente nel calciomercato estivo. Il 61,2% degli utenti ha votato il prolungamento di contratto.

I tifosi hanno votato per il 61,2% il prolungamento di contratto di Chiesa

Il 22,4 dei voti invece hanno riguardato una sua cessione già nel mercato di gennaio per 70 milioni di euro. Il 10% invece ha selezionato come scelta la cessione nel calciomercato estivo per 60 milioni di euro. Il 6,1% ha invece votato uno scambio all'estero. A tal riguardo diverse indiscrezioni di mercato dalla stampa inglese parlano dii una possibile trattativa di mercato con il Manchester United con uno scambio di mercato che porterebbe Jadon Sancho alla Juventus e il giocatore italiano nella società inglese.

Attualmente però non arrivano conferme di una cessione di Federico Chiesa, anche perché in questo inizio di stagione sta dando un contributo importante. Si parla di prolungamento di contratto per lui e per altri giocatori bianconeri.

La situazione contrattuali dei giocatori in scadenza con la Juventus

La Juventus dovrà decidere del futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno.

Parliamo nello specifico di Alex Sandro, Adrien Rabiot e Daniele Rugani. Il brasiliano dovrebbe lasciare a parametro zero la società bianconera, per il francese e l'italiano invece si parla di un prolungamento di contratto. Attualmente sembra più vicino quello del centrale difensivo, che sarebbe pronto ad accettare un ingaggio da 2 milioni di euro a stagione più bonus rispetto agli attuali 3 milioni di euro più bonus. Si lavora anche sui prolungamenti di contratto di Manuel Locatelli, Federico Gatti e Dusan Vlahovic.