La Juventus nei prossimi mesi potrebbe valutare l'acquisto di Andrea Colpani, che in questo inizio di stagione ha segnato quattro gol con il Monza. Per arrivare al 24enne la società bianconera potrebbe inserire una contropartita tecnica gradita alla società lombarda come Fabio Miretti, già avvicinato al Monza nel recente Calciomercato estivo.

La società bianconera sarebbe pronta a lasciar partire in prestito il classe 2003 così da dargli la possibilità di maturare in una società che lotta per una posizione tranquilla in campionato. Tale ipotesi però sembra difficile in quanto il Monza considera Colpani un giocatore importante e potrebbe cederlo durante il calciomercato estivo.

Colpani potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad acquistare Andrea Colpani del Monza. La società bianconera potrebbe offrire il prestito di Fabio Miretti per attutire l'investimento sul cartellino per il 24enne, valutato circa 20 milioni di euro. L'obiettivo è anche dare la possibilità al classe 2003 di maturare in una squadra che lotta per una posizione tranquilla in campionato e che gli darebbe la possibilità di giocare titolare in Serie A. Difficile però che il Monza lasci partire Colpani a gennaio ma anche che la Juventus valuti la cessione in prestito di Miretti a gennaio. Potrebbe a breve essere ufficializzate le squalifiche di Pogba e Fagioli, con la Juventus non potrà contare per diversi mesi su due centrocampisti importanti.

Perdere anche Miretti significherebbe investire su almeno due centrocampisti.

Quel che sembra certo è l'arrivo di almeno un centrocampista, il preferito sarebbe Khephren Thuram del Nizza, l'alternativa sarebbe Habib Diarra dello Strasburgo, già valutato dalla società bianconera nel recente calciomercato estivo.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe anche decidere di posticipare l'investimento su Colpani al calciomercato estivo. In tal caso la società bianconera potrebbe cercare di rinforzare il settore avanzato con un arrivo in prestito e magari utilizzare una somma importante per l'acquisto del centrocampista quale potrebbe essere Thuram (valutato 40 milioni di euro).

A tal riguardo si parla del possibile ritorno a Torino di Domenico Berardi, attualmente al Torino, giocatore gradito da Massimiliano Allegri. In previsione del calciomercato estivo si lavora anche a profili di esperienza. Piacciono almeno tre giocatori del campionato spagnolo, tutti in scadenza di contratto a giugno. Parliamo di Lucas Vazquez del Real Madrid, Sergi Roberto del Barcellona e Alvaro Morata dell'Atletico Madrid.