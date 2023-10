In casa Juventus si stanno curando gli ultimi dettagli per il derby della Mole [VIDEO]. Massimiliano Allegri dovrà fare a meno dei suoi due attaccanti titolari, perché Dusan Vlahovic e Federico Chiesa non sono riusciti a smaltire i rispettivi problemi fisici. Per questo motivo, Massimiliano Allegri si affiderà a Moise Kean: al suo fianco, però, non ci sarà Arek Milik. Il polacco partirà dalla panchina per dare al tecnico livornese una soluzione in più da usare a gara in corso. Per questo motivo, vicino al numero 18 juventino ci sarà uno fra Fabio Miretti e Kenan Yildiz.

Il numero 20 juventino sembra favorito proprio sul ragazzo classe 2005.

Dubbi di formazione

Massimiliano Allegri ha ancora qualche dubbio di formazione in vista del derby della Mole. Il tecnico livornese, contro il Torino, si affiderà al 3-5-1-1: in porta ci sarà Wojciech Szczesny. In difesa agiranno Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo. Il reparto dove ci sono alcuni dubbi è il centrocampo dove sugli esterni sono aperti due ballottaggi. Il primo riguarda la corsia di destra dove a contendersi un posto sono Weston McKennie e Timothy Weah. Anche a sinistra ci sono dei dubbi ma Andrea Cambiaso sembra favorito su Filip Kostic. Quest’ultimo in settimana ha lavorato a parte per un fastidio alla caviglia e nel match contro l’Atalanta è apparso in difficoltà.

I dubbi sulle corsie laterali, però, verranno risuolti solo nella riunione tecnica che la squadra sosterrà prima di dirigersi all’Allianz Stadium. In mezzo al campo, invece, non ci saranno novità e giocheranno Nicolò Fagioli, Manuel Locatelli e Adrien Rabiot. Il reparto, però, dove ci sarà grande emergenza e l’attacco Federico Chiesa sarà assente per un fastidio alla gamba mentre Dusan Vlahovic non ha smaltito la lombalgia.

Adesso entrambi sono stati convocati in nazionale e resta da capire se raggiungeranno i ritiri di Italia e Serbia per essere valutati ed eventualmente rimandati alla Continassa. In ogni caso salteranno il derby e l’attacco sarà affidato a Moise Kean e alle sue spalle dovrebbe esserci Fabio Miretti.

La probabile formazione della Juventus (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Miretti; Kean.

Out anche Alex Sandro

La Juventus, per la gara contro il Torino, non avrà a disposizione Federico Chiesa, Dusan Vlahovic, Mattia De Sciglio, Alex Sandro e Paul Pogba. Il terzino brasiliano è alle prese con fastidio muscolare e dovrebbe tornare a fine ottobre. Mattia De Sciglio sta facendo la riabilitazione dopo la rottura del crociato.

Paul Pogba invece è risultato positivo al testosterone e adesso è in attesa di presentare la sua memoria difensiva. Il francese rischia comunque una lunga squalifica e la Juventus potrebbe chiedere la rescissione del contratto.