Secondo le ultime notizie di mercato fra le società interessate all'acquisto di Perin ci sarebbe la Roma, che dalla stagione 2024-2025 dovrebbe sostituire Rui Patricio in scadenza di contratto a giugno. Se dovesse partire Perin la Juventus potrebbe sostituirlo con Marco Carnesecchi, attuale secondo portiere dell'Atalanta.

A gennaio è probabile che qualche investimento sarà fatto soprattutto per quanto riguarda il centrocampo ma gran parte delle trattative saranno posticipate a giugno, quando si avrà la certezza di una partecipazione o meno alla Champions League nel 2024-2025.

Alcune cessioni però potrebbero essere definite lo stesso, uno dei nomi che piace sul mercato e che valuterebbe una nuova esperienza professionale è Mattia Perin, attuale secondo di Szczesny e che ha un contratto in scadenza a giugno 2025. L'ex Genoa potrebbe anche decidere di fare una nuova esperienza professionale andando a giocare da titolare in Serie A.

Il giocatore Perin potrebbe trasferirsi alla Roma, possibile sostituto Carnesecchi

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe lasciar partire Perin nel Calciomercato estivo. La valutazione di mercato dell'ex Genoa è di 10 milioni di euro, somma che sarebbe investita sul suo sostituto. Piace Marco Carnesecchi dell'Atalanta, attualmente secondo all'Atalanta e che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro.

Si tratterebbe di un investimento per il presente e per il futuro e che alla lunga potrebbe prendere il posto di Szczesny. A proposito del nazionale della Polonia le ultime indiscrezioni di mercato confermano come la società bianconera stia valutando un prolungamento di contratto per un'altra stagione diminuendo l'ingaggio da 7 milioni di euro attuali a 5 milioni di euro.

Una scelta che sarebbe condivisa con il portiere, che avrebbe un anno aggiuntivo di contratto con la società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus lavora anche in previsione del mercato di gennaio. Con la squalifica confermata di Pogba la società bianconera potrebbe rinforzare il centrocampo ma anche valutare un investimento nel settore avanzato e eventualmente anche in difesa.

A tal riguardo sono due nomi valutati dalla società bianconera per il centrocampo. Parliamo di Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza. Per il settore avanzato piace Domenico Berardi del Sassuolo, anche se il prezzo di mercato da 30 milioni di euro non agevola un suo approdo nella società bianconera. Per quanto riguarda invece la difesa potrebbe arrivare un terzino destro, piace Sacha Boey oltre agli spagnoli Lucas Vazquez e Sergi Roberto, in scadenza di contratto a giugno rispettivamente con il Real Madrid e il Barcellona.