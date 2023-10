Trascorsa la pausa delle nazionali (anche se resta quasi per tutti una gara da giocare) nel fine settimana ritornerà la Serie A.

In casa Juventus oggi sono stati eseguiti gli esami strumentali su Danilo, rientrato a Torino dopo un infortunio rimediato con la nazionale brasiliana: gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra che gli costerà uno stop tra 15 e 20 giorni. A conti fatti, il capitano della squadra di Massimiliano Allegri salterà la gara contro il Milan e anche quella successiva contro l'Hellas Verona.

Adesso è emergenza piena, dato che oltre a Danilo il tecnico livornese dovrà rinunciare ancora per un po' anche ad Alex Sandro.

Emergenza per Allegri

Danilo, Alex Sandro e Mattia De Sciglio salteranno dunque la trasferta di Milano per infortunio: alle loro defezioni si aggiunge quella di Paul Pogba - sospeso dall'attività agonistica per essere stato trovato positivo al Dhea, un estrogeno che produce gli stessi metaboliti del testosterone vietato dalla normativa antidoping circa 10 anni fa - e quella possibile di Nicolò Fagioli, anche se non è ancora chiaro come il club vorrà procedere col proprio numero 21 in attesa che per lui arrivi la sanzione sul tema scommesse illegali.

La buona notizia dovrebbe arrivare da Dusan Vlahovic che alla ripresa degli allenamenti dovrebbe tornare in gruppo, possibile anche il recupero di Federico Chiesa, che ha già saltato il derby giocato contro il Torino prima dello stop per le nazionali.

Nessun esame per Chiesa

Qualche giorno fa Federico Chiesa ha lasciato il ritiro della nazionale italiana per rientrare a Torino. Il numero 7 bianconero accusa ancora un certo fastidio alla coscia sinistra anche se gli esami, sia quelli portati avanti con il club che quelli eseguiti con la nazionale, hanno dato esito negativo.

Chiesa è già tornato a Torino ma non ha svolto alcun esame strumentale al suo rientro, anche lui dovrebbe tornare a disposizione per il match di San Siro. La speranza dunque di tutto l'ambiente è che i bianconeri possano poter schierare l'attacco titolare composto proprio da Chiesa e Vlahovic: in caso di assenza del nazionale italiano è pronto Moise Kean, se a dare forfait fosse invece il serbo dovrebbe essere Arek Milik a partire dall'inizio.

La Juventus si trova terza in classifica a soli 4 punti dal Milan capolista, nessuno dei bianconeri forse si sarebbe atteso di arrivare allo scontro diretto così vicini alla vetta, la gara di San Siro svelerà dunque se la Juventus potrà svolgere o meno un ruolo da protagonista nella lotta per il titolo.