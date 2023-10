Secondo le ultime di mercato la Juventus e l'Inter potrebbero sfidarsi sul mercato nella prossima estate per il profilo di Tomas Suocek, centrocampista ceco che andrà in scadenza di contratto nel 2024 con il West Ham. Il club bianconero inoltre valuterebbe per la difesa anche il nome di Mario Hermoso, stopper dell'Atletico Madrid che vedrà il suo contratto con il "Colchoneros" terminare nel prossimo giugno.

Soucek del West Ham potrebbe liberarsi a parametro 0 in estate, su di lui lo sguardo di Juventus ed Inter

Tomas Suocek è uno dei centrocampisti di maggior rilevanza nella rosa del West Ham ma il suo contratto con gli "Hammers" andrà in scadenza al termine della stagione in corso.

Una circostanza che avrebbe attratto le attenzioni sia della Juventus che dell'Inter: entrambe le società italiane infatti, vedrebbero la possibilità concreta di arrivare a Soucek nella prossima estate prelevandolo a parametro 0, un evento che avrebbe dell'incredibile se si pensa che l'attuale valutazione del calciatore ceco si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro. Il West Ham in tutto questo starebbe provando a convincere il classe '95 a firmare il rinnovo di contratto, tuttavia le sirene estere per Soucek potrebbero non aiutare il club inglese in questo compito. In ogni caso sia Juventus che Inter valuterebbero altri profili low cost per potenziare la mediana del prossimo anno e partendo dai bianconeri, il nome osservato dal ds Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Youssouf Fofana: il centrocampista del Monaco andrà in scadenza di contratto con la compagine francese al termine della stagione in corso e nel pensiero dei bianconeri il classe '99 arriverebbe alla Continassa con il compito di colmare quella lacuna numerica che si verrà a creare dopo la squalifica di Paul Pogba.

Per quanto concerne l'Inter invece, l'alternativa a Soucek per potenziare la mediana in estate sarebbe quella di Piotr Zielinski: il fantasista del Napoli andrà in scadenza con la società partenopea nel 2024 e le parti non dovrebbero trovare l'accordo di rinnovo a causa delle differenti valutazioni economiche fatte dal presidente De Laurentiis e dall'entourage del polacco.

L'Inter, spettatore non pagante di questa situazione, potrebbe dunque attendere giugno per bloccare il classe '94.

Juventus, anche in difesa potrebbe arrivare un calciatore a 0: piacerebbe Hermoso dell'Atletico

La Juventus, oltre al centrocampista a parametro 0, valuterebbe anche un profilo per la difesa low cost ed il nome che piacerebbe ai bianconeri sarebbe quello di Mario Hermoso: il centrale dell'Atletico Madrid andrà in scadenza di contratto con i "Colchoneros" al termine della stagione in corso e qualora le parti non trovassero l'accordo per rinnovare, allora la Juventus potrebbero tentare il colpaccio strappando Hermoso dalla concorrenza di alcuni club arabi.