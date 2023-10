Secondo le ultime indiscrezioni di Calciomercato, la Juventus potrebbe tentare di prelevare in prestito a gennaio Fabian Ruiz, centrocampista del PSG attualmente poco considerato dal tecnico spagnolo Luis Enrique. Inoltre per la mediana i bianconeri valuterebbero anche Khephren Thuram del Nizza e Rodrigo De Paul, giocatore dell'Atletico Madrid che sarebbe in uscita dal club iberico.

Juventus, Giuntoli cerca l'occasione di mercato per gennaio: Fabian Ruiz in prestito dal PSG sarebbe un'ipotesi

La Juventus per gennaio monitorerebbe il mercato alla ricerca di un'occasione da cogliere e una di queste potrebbe essere il centrocampista del PSG Fabian Ruiz.

L'ex fantasista del Napoli da quando approdato in terra francese non è mai riuscito ad imporsi veramente tra i titolari della compagine parigina e con l'arrivo del nuovo tecnico Luis Enrique, le cose per il mediano classe '96 non sarebbero mutate. Ad oggi, in questa stagione, Fabian Ruiz conta appena 224 minuti collezionati in tutte le competizioni, con un solo assist messo a referto. Un bottino davvero povero per un calciatore che con la maglia del Napoli viveva stagioni da assoluto protagonista. A gennaio dunque le cose per lui potrebbero cambiare radicalmente e il PSG, che è legato all'iberico da un contratto che scadrà nel 2027, sarebbe disposto a lasciarlo partire in prestito secco per i successivi sei mesi.

Un'occasione che la Juventus potrebbe cogliere al volo, assicurandosi un calciatore dal tasso tecnico che attualmente mancherebbe nella mediana bianconera. Su Fabian Ruiz ci sarebbero però gli occhi anche dell'Atletico Madrid, dato che il "Cholo" Simeone apprezzerebbe particolarmente le doti balistiche del giocatore spagnolo.

Juventus, Giuntoli pensa anche ad altri nomi per la mediana: dalla suggestione Khephren Thuram all'eventuale prestito di De Paul

Oltre a Fabian Ruiz la Juventus valuterebbe anche altri profili per il centrocampo e tra questi spunterebbe il nome di Khephren Thuram: il mediano francese attualmente in forza al Nizza piacerebbe particolarmente ai bianconeri sia per le caratteristiche tecniche e fisiche che ha mostrato, sia per il potenziale che il ventiduenne potrebbe esprimere nei prossimi anni.

Il costo del suo cartellino, di circa 40 milioni di euro, renderebbe però complicata la trattativa fra la società transalpina e la Juventus, che di conseguenza potrebbe virare su un profilo low cost o in prestito come Rodrigo De Paul: il mediano dell'Atletico Madrid sarebbe in uscita dall'Atletico Madrid e il club bianconero vorrebbe assicurarsi le sue prestazioni prelevandolo con la formula del prestito secco a gennaio.