La Juventus ha salutato negli ultimi giorni Matteo Tognozzi, oramai ex capo scout della società bianconera. Arrivato nel 2017 il dirigente ha deciso di accettare l'offerta da nuovo direttore sportivo del Granada in un'esperienza professionale che rappresenta un passo in avanti rispetto al ruolo che portava avanti nella società bianconera. La Juventus al momento non dovrebbe sostituirlo ed è probabile che l'arrivo di un nuovo capo scout sia posticipato al 2024. Come scrive il giornalista sportivo Daniele Longo il sostituto di Tognozzi potrebbe essere Stefano Stefanelli, attuale dirigente del Cesena.

L'attuale dirigente del Cesena Stefanelli potrebbe sostituire Tognozzi

"Per il dopo Tognozzi il preferito di Giuntoli è Stefano Stefanelli, oggi al Pisa. Idea che ha più chances di concretizzarsi a giugno". Questo il post pubblicato da Daniele Longo. Il giornalista sportivo ha dichiarato che l'attuale direttore sportivo del Cesena potrebbe sostituire Matteo Tognozzi, trasferitosi di recente al Granada diventando il nuovo dirigente della società spagnola.

Stefano Stefanelli, ex calciatore che ha giocato principalmente nei campionati di Serie D e C, ha intrapreso una carriera nel mondo del calcio come dirigente sportivo dopo il ritiro dall'attività agonistica a 35 anni. Parallelamente alla sua esperienza nel calcio, Steanelli ha anche svolto l'attività di avvocato.

La sua carriera dirigenziale è iniziata nel 2016 con la Vis Pesaro, per poi trasferirsi al Carpi. Durante il suo periodo al Carpi, ha incontrato Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, che lo ha poi reclutato per occuparsi dell'Under 19 nel club partenopeo. Dopo la sua esperienza a Napoli, ha proseguito il suo percorso passando per la Pistoiese e attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo al Cesena.

Il Football Director della società bianconera potrebbe quindi affidarsi a Stefanelli come capo scout della società bianconera.

Lo staff dirigenziale della Juventus

La Juventus è guidata dal punto di vista dirigenziale dal Football Director Cristiano Giuntoli, il direttore sportivo è Giovanni Manna dopo la sua promozione la scorsa stagione.

Per quanto riguarda invece la Juventus Next Gen dopo il passaggio di Manna nella prima squadra la società bianconera ha affidato il ruolo di direttore sportivo della seconda squadra bianconera a Claudio Chiellini, fratello di Giorgio Chiellini. Dopo l'esperienza professionale da direttore sportivo del Pisa, la società bianconera ha deciso di dare fiducia al fratello del centrale difensivo dei Los Angeles Fc. Gli acquisti più importanti di Chiellini nel recente Calciomercato estivo sono stati Comenencia e Salifou, centrocampisti provenienti rispettivamente dal Psv Eindhoven e dal Werder Brema.