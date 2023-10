Secondo quanto riportato dai media spagnoli, sembra che la Juventus stia considerando l'idea di cedere il portiere Wojciech Szczesny durante l'estate per evitare che diventi un giocatore in scadenza di contratto l'anno successivo. Il contratto del portiere polacco con la Juventus scade nel 2025, e la squadra italiana desidera ottenere almeno 10 milioni di euro, più eventuali variabili, per il suo trasferimento.

Szczesny ha goduto di una solida reputazione come portiere titolare della Juventus per diversi anni. Tuttavia, la società bianconera sembra ora aperta a nuove opportunità per il giocatore.

Secondo la stampa spagnola, il Real Madrid è uno dei club interessati al portiere della nazionale della Polonia e potrebbe rappresentare un'occasione significativa per Szczesny nel continuare a competere ai massimi livelli. La Juventus lo lascerebbe partire anche perché ha un ingaggio da 6,5 milioni di euro a stagione, uno dei più pesanti della rosa bianconera.

Il giocatore Szczesny potrebbe trasferirsi al Real Madrid a gennaio

Il Real Madrid sta da tempo cercando un portiere di alto livello che possa rappresentare un'alternativa a Thibaut Courtois, che sta recuperando dall'infortunio al ginocchio. Considerando la sua grande esperienza, Szczesny sembra essere una scelta logica per gli spagnoli.

L'infortunio del portiere belga ha costretto il Real Madrid a ricorrere al prestito di Kepa Arrizabalaga, ma un trasferimento permanente per il portiere spagnolo sembra complicato a causa delle richieste economiche elevate del Chelsea. Inoltre, la partenza imminente di Andriy Lunin sembra rendere il momento propizio per il Real Madrid nell'acquisire un nuovo portiere, con Szczesny in cima alla lista delle preferenze della dirigenza.

I giornali sportivi italiani parlano di prolungamento di contratto per Szczesny

Tuttavia, ci sarebbe distanza fra le indiscrezioni di mercato della stampa spagnola, che parla di trasferimento di Szczesny, e quelle italiane Come riporta da Sportmediaset, la Juventus starebbe valutando il prolungamento di contratto del nazionale della Polonia che ha il contratto in scadenza a giugno 2025.

Si afferma che il direttore sportivo Giuntoli stia lavorando per raggiungere un'intesa contrattuale con il portiere, il quale attualmente percepisce uno stipendio annuo di 6,5 milioni di euro. Nell'eventualità di una partenza di Szczesny nel Calciomercato estivo la Juventus potrebbe dare fiducia a Mattia Perin come portiere titolare acquistando come alternativa all'ex Genoa Marco Carnesecchi, giocatore dell'Atalanta valutato 20 milioni di euro.