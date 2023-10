L'Inter inizia a monitorare diverse piste per la prossima sessione estiva di Calciomercato. L'intenzione della società nerazzurra è quella di puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi, così da poter continuare ad essere ai vertici del calcio italiano ed europeo. In particolare, all'Inter a centrocampo piacerebbe Zielinski [VIDEO]per il prossimo giugno.

Juve-Inter: possibile sfida estiva per Zielinski

Infatti nonostante un ruolo fondamentale nel Napoli prima di Spalletti e poi di Garcia, non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club di Aurelio De Laurentiis che scade nel giugno 2024.

In caso di mancato accordo tra le parti, l'ex Empoli e Udinese si libererà a parametro diventando così una grande occasioni per i top club italiani ma anche europei. L'Inter aspetta l'evolversi della situazione e in caso di mancato rinnovo potrebbe provare l'affondo per il numero 20 partenopeo. I nerazzurri devono però guardarsi dal forte interesse della Juventus che ha nel direttore sportivo Cristiano Giuntoli un grande estimatore di Zielinski.

La sfida Inter-Juventus potrebbe esserci anche sul altri centrocampisti come Khephren Thuram che tanto bene sta facendo in Ligue 1 con la maglia del Nizza. Entrambe le società italiane stanno monitorando il talentuoso centrocampista francese che viene valutato attorno ai 40 milioni di euro.

Inter, si monitora Scalvini per la difesa e Colpani per l'attacco

Non solo il centrocampo. L'Inter valuta colpi importanti anche per completare l'intero organico nella prossima sessione estiva di calciomercato.

Per quanto concerne il pacchetto arretrato uno degli obiettivi principali resta Giorgio Scalvini. Infatti, anche in questa stagione sta confermando quanto di buono fatto vedere con la maglia dell'Atalanta.

Molto dipenderà dagli obiettivi raggiunti dalla Dea in questa stagione, vista la volontà del club bergamasco di tenere il difensore classe 2001. Solo in caso di offerta monstre da circa 40-45 milioni di euro, potrebbe aprirsi qualche spiraglio per un'eventuale cessione in estate.

Se Scalvini resta uno dei profili seguiti per la difesa, altro giovane talento italiano che si sta mettendo in luce in questo periodo della stagione è Andrea Colpani, trascinatore del Monza con cinque reti in 10 partite di Serie A.

Il trequartista brianzolo, valutato 30 milioni di euro, è seguito da Inter, Juventus e Milan. I nerazzurri seguono con grande attenzione anche il profilo di Nikola Krstovic, attaccante del Lecce e grande protagonista di questo inizio con la formazione guidata da Roberto D'Aversa.