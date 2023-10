L'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino, intervistato da Sky, ha parlato dei principi guida che orienteranno la società bianconera nel processo di costruzione della squadra del futuro: "Quelle dell'aumento di capitale sono risorse importanti che devono essere inserite in un progetto che deve coniugare sostenibilità e competitività" ha evidenziato in particolare l'ad bianconero.

Scanavino: 'Legame indissolubile tra Famiglia Agnelli e Juventus'

"Questo importante aumento di capitale è la conferma dell'impegno e del legame che la Famiglia Agnelli ha con la Juventus - ha proseguito Scanavino - Legame tra l'altro che quest'anno raggiunge i 100 anni e che stiamo festeggiando.

Abbiamo iniziato già questa estate con l'evento allo Stadium per i tifosi e i festeggiamenti culmineranno martedì prossimo nell'evento al PalaAlpitour con una grande festa per la Famiglia bianconera, dove tra l'altro saranno presenti anche tantissime leggende che hanno fatto la storia della Juventus e del calcio mondiale".

La Juventus ha ufficializzato l'aumento di capitale effettuato dalla Exor

In un passaggio chiave del proprio intervento, Scanavino ha poi parlato dell'aumento di capitale appena operato per 200 milioni di euro circa (125 per coprire il rosso di bilancio e il resto messo a disposizione per il mercato invernale ed estivo): "L'aumento di capitale arriva in un momento molto importante, perché la non partecipazione alle Coppe europee a causa della squalifica poteva mettere in difficoltà la Società, non avere adeguate risorse per il futuro.

In questo modo, invece, possiamo progettare con serenità e decisione il futuro prossimo della Juventus".

Che tipo di sessioni di mercato attendono dunque i bianconeri nell'immediato futuro? "Risorse per il mercato? Sono risorse importanti che devono essere inserite in un progetto che deve coniugare sostenibilità e competitività.

Se partiamo dal mercato estivo appena concluso, comunque sono stati confermati i calciatori più rappresentativi e di valore della Juventus e sono state fatte delle conferme importanti, come il prolungamento del contratto di Rabiot, il riscatto di Milik e l'acquisto di due giovani di talento come Weah e Cambiaso".

Il futuro dunque parlerà sempre più verde: "Per il futuro, il progetto sportivo, che è condiviso con l'allenatore e il direttore sportivo, vedrà un mix di campioni esperti e solidi, che potranno dare una struttura solida di continuità prestazionale, e giovani di talento che emergeranno dalla Next Gen e che andremo a prendere sul mercato con un preciso progetto di scouting".