La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Tante le esigenze per la società bianconera soprattutto per quanto riguarda il settore difensivo.

A tal riguardo oltre ad un centrale potrebbero arrivare due terzini, uno per la fascia sinistra ed uno per la destra. Si è parlato molto di Fabiano Parisi dell'Empoli nel primo caso così come di Emil Holm per il secondo ma nelle ultime ore, calciomercato.com ha riferito di un possibile interesse della società bianconera verso uno dei migliori prospetti del calcio argentino.

Parliamo di Valentin Barco, terzino classe 2004, che ha recentemente prolungato la sua intesa contrattuale con il Boca Juniors fino a dicembre 2024 quasi solo per scongiurare una sua partenza a parametro zero considerato l'interesse di diverse società. La sua valutazione di mercato è di circa 10 milioni di euro, prezzo che da qui a giugno potrebbe anche lievitare.

Possibile offerta per Valentin Barco da parte della Juve

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato di calciomercato.com, la Juventus starebbe dunque valutando l'acquisto del terzino classe 2004 del Boca Juniors Valentin Barco. Una crescita evidente quella del giovane, lo dimostra anche il fatto che sia diventato un titolare nella squadra argentina.

Si era già parlato di un interesse della società bianconera per l'argentino anche qualche mese fa, non è così da scartare la possibilità che la società bianconera possa decidere di investire sul giovane nel calciomercato estivo con l'intento di farlo crescere accanto a Filip Kostic.

Barco può giocare da terzino sinistro ma anche da centrocampista di fascia sinistra del 3-5-2.

Nazionale under 20 argentina, la sua crescita potrebbe agevolare quanto prima una convocazione in quella maggiore considerando come Lionel Scaloni sia molto attento ai giovani. Basti notare come Matias Soulé sia già parte integrante della rosa dell'Argentina anche se non ha fatto parte dei giocatori che hanno partecipato e vinto il mondiale in Qatar a dicembre.

Il mercato della Juventus, potrebbe tornare Rovella dal Monza

La Juventus potrebbe affidarsi ad altri giovani per la stagione 2023-2024. A tal riguardo si parla molto di Nicolò Rovella, quest'anno in prestito al Monza. Rovella potrebbe sostituire in particolare Leandro Paredes, che difficilmente sarà riscattato dal Paris Saint Germain.